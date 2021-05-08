بيان شديد اللهجة من الإفتاء عن اقتحام الأقصى: أهل الغدر دنسوا قدسيته

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صحفتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بيانا شديد اللهجة نصرة للمسجد الأقصى في ظل اقتحامه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

في هذا الشهر الفضيل وفي تلك الليالي المباركات، تتصاعد الدعوات وتتنزل الرحمات… لولا أن أهل الغدر الذين لا يرقبون في مؤمن... Posted by ‎دار الإفتاء المصرية‎ on Friday, May 7, 2021

وكتبت دار الإفتاء: «في هذا الشهر الفضيل وفي تلك الليالي المباركات، تتصاعد الدعوات وتتنزل الرحمات… لولا أن أهل الغدر الذين لا يرقبون في مؤمن إلًّا ولا ذمة، استباحوا هذه الحرمات، واقتحموا بيت الله ومسجده الأقصى ودنسوا قدسيته، وأرهبوا آمِّين الصلاة فيه، وأخرجوا الآمنين من بيوتهم، وشردوا ساكنيه».

وتابعت: «اللهم إنهم أهلنا قد ظُلِموا بغير حق، وأُخرِجوا من ديارهم في شهرك الكريم ومنعوا الصلاة في مسجدك المقدس، اللهم فانتصر لهم واربط على قلوبهم وردَّهم إلى ديارهم ومسجدهم آمنين، اللهم واشدد على أعدائهم حتى يروا العذاب الأليم".