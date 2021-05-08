البحث عن شاب سقط بموتوسيكل في بحر «ميت يزيد» بكفر الشيخ 

تكثف قوات الإنقاذ النهري في كفر الشيخ من جهودها للبحث عن شاب يُعتقد أنه لقي مصرعه غرقاً في مياه بحر «ميت يزيد»، حيث كان يستقل دراجة بخارية، سقط بها في المياه في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، ولم يتم العثور على أي أثر له حتى صباح اليوم السبت.

تلقت غرفة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة نصر عبد الهادي، إشارة بسقوط شاب، كان يستقل دراجة نارية من أعلى كوبري قرية «أبو عمر»، بدائرة مركز كفر الشيخ، في مياه بحر «ميت يزيد»، فسقط بالموتوسيكل في المياه.

وعلى الفور، كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بسرعة الانتقال إلى مكان الحادث، وسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري، للبحث عن الشاب وانتشال جثمانه من المياه، ومازالت عمليات البحث جارية، بحضور عدد من أهالي القرية.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغاً في الساعات الأولى من صباح اليوم، يفيد بسقوط شاب في مياه بحر «ميت يزيد»، فوجه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري، لانتشال الجثمان.

وانتقل عدد من رجال الإنقاذ النهري إلى المكان، للبحث عن جثة الشاب، وتجمع عشرات الأهالي من أبناء قرية «أبو عمر»، في مكان سقوطه، مؤكدين أنه «كان راكب موتوسيكل» وسقط به في المياه.

وفي الغضون، نقلت سيارات الإسعاف حالتين من الأهالي، بعد إصابتهما بالإغماء، وهما سيدة تبلغ من العمر 35 سنة، وشاب عمره 19 سنة، ومازالت أعمال البحث مستمرة عن جثمان الشاب، الذي لم تتضح هويته على الفور.