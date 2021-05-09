ضبط 532 شيشة وتحرير 125 محضرا مخالفة بالقليوبية

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مسائية موسعة بمدن بنها وحي شرق شبرا الخيمة، استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، تفقد خلالها إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، والتي بدأ تطبيقها علي مدار يومين ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

رافقه خلالها اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة ونائب رئيس مدينة بنها، وعدد من مسؤولي الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية.

وتفقد المحافظ شوارع وميادين المدينة العاصمة ، وذلك بالتوازي مع قيام نائبي المحافظ والسكرتير العام المساعد ورؤساء المدن بالمتابعة الميدانية؛ للتأكد من الالتزام بالقرارات الأخيرة للحكومة بشأن مواعيد غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة فى الساعة 9 حتى 21 مايو من الشهر الجاري «لمدة أسبوعين» درءًا لأية تداعيات محتملة للفيروس، مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات «الديليفري» للمنازل بعد هذا التوقيت، وحظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية وكذا الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأسفرت الحملات عن ضبط 532 شيشة وتحرير 373 محضر عدم ارتداء كمامة، وتحرير 125 محضر مخالفة قرارات الغلق، وغلق 53 مقهى.

في هذا السياق، يصبح إجمالي ما تم ضبطه خلال الحملات المستمره في كافة مجالس المدن والأحياء اعتبارا من الخميس 22 أبريل حتى أمس، عن ضبط 4873 شيشة، وتحرير 2703 محضر عدم ارتداء كمامة، و268 محضر مخالفة قرارات الغلق، وغلق 399 مقهى مخالفة

وناشد محافظ القليوبية، المواطنين مجددًا الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والقرارات التي اتخذتها الدولة في إطار التعامل مع فيروس كورونا وعلى رأسها تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والتجمعات.