تحرير 390 محضرا خلال حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية حررت 390 محضرًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال حملاتها لليوم الثاني على التوالي؛ لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وتنظيم مواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية ودور السينما والمسارح، بدءًا من الساعة 9 مساءًا اعتبارًا من 6 مايو 2021 ولمدة أسبوعين؛ لتحقيق الانضباط في الشارع والقضاء على الزحام لمواجهة جائحة كورونا.

كان محافظ أسيوط، قد تلقى تقريرا من إدارة الأزمات والعمليات، عما أسفرت عنه حملات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء في اليوم الثاني، والذي تضمن تحرير 104 محاضر عدم التزام بمواعيد الغلق الجديدة، 233 محضرًا لعدم إرتداء الكمامة الواقية، 7 محاضر غلق محلات، 4 محاضر نظافة، 10 محاضر بيئة، 42 محضرًا إشغال، وضبط 51 شيشة بالمقاهي بالمخالفة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن حفاظا على صحة المواطن.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شنت حملات مكثفة ميدانية منذ بدء تطبيق قرار الإغلاق في التاسعة مساء؛ لمتابعة الالتزام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قام رؤساء الوحدات المحلية في اليوم الثاني بعدة حملات كما قام المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة بحملة بحي شرق وغرب مدينة أسيوط بمشاركة رؤساء الأحياء ومسؤولي المتابعة الميدانية، أسفرت عن تحرير 390 محضرا منها 31 محضرًا بمركز ساحل سليم و52 محضرا مركز الغنايم كما حرر حي غرب مدينة أسيوط 42 محضرا ومركز الفتح 37 محضرا وحرر مركز منفلوط 40 محضرا للمخالفين ومركز أبنوب 28 محضرا ومركز أسيوط 49 محضرا وحي شرق 15 محضرا بينما حررت الوحدة المحلية لمركز صدفا 4 محاضر ومركز ديروط 30 محضرًا والبداري 20 محضرًا، فضلًا عن 23 محضرا بمركز أبوتيج و19 محضرا بمركز القوصية.