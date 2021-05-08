ختام ليالي رمضان الفنية بالحديقة الثقافية في السيدة زينب

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للشؤون الثقافية برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية بالليلة الثالثة عشرة، وتضمن البرنامج أمسية شعرية غنائية وشارك فيها الشعراء عبود حداد، عارف البرديسي، علي الراوي، وأدارها الشاعر حامد أنور بمصاحبة الفنان علي إسماعيل الذي قدم مجموعة متميزة من الأغاني الوطنية والدينية التي تجاوب معها الحضور.

حرصت الإدارة المركزية للشؤون الثقافية على تقديم الشكر لجميع المشاركين في تنفيذ البرنامج الذي بدأت فعالياته في الثالث عشر من شهر رمضان وانتهت في الرابع والعشرين من الشهر نفسه.

كما حرصت الهيئة العامة لقصور الثقافة على تكريم الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، الفنان أحمد إسماعيل مدير الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، وولاء محمد محمود نائب مدير الحديقة الثقافية، تقديراً من الهيئة لهم على تعاونهم في نجاح البرنامج وتميزه .

«الحالة زيرو» على مسرح ثقافة بورسعيد

في سياق منفصل، تواصل فرقة قصر ثقافة بورسعيد المسرحية رابع ليالي العرض المسرحى الحالة زيرو تأليف أحمد سمير، إعداد محمد رؤوف إخراج سمير زاهر، بحضور رئيس الإدارة المركزية لاقليم القناة وسيناء الثقافي ولجنة التحكيم المكونة من الناقد الدكتور محمد زعيمة والمخرج أحمد أبو عميرة ومهندس الديكور الفنان محمد هاشم.

يتناول العرض مجموعة من الأشخاص المرضى داخل إحدى المصحات وما يعانونه من قهر وتسلط مديرة المصحة التي تتبع معهم أساليب لا إنسانية في العلاج، بجانب معاناتهم الشخصية من المرض حتى يأتي إلى المصحة طبيب نفسي يحاول أن يعيد إليهم الامل والثقة، لكنه يصطدم بجبروت مديرة المصحة بعد أن تعلق به المرضى.

المسرحية بطولة نجوم الفرقة فاطمة هدية، محمد عيسى، جايدا الجباس، عزة وجدي، عنان بسام، كريم منصور، محمود ساسا، حسن زاكورا، ميمي العجيب، السيد الجزار، نوران إسماعيل، عبد الرحمن الجمل، عمر أحمد، هاجر إبراهيم، فاطمة صلاح، محمد سمير المؤدي وعازف العود والطفلة ليان ياسر ديكور وملابس أحمد معطى تصميم وتنفيذ إضاءة خالد توفيق وعلاء أبو زيد.