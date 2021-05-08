ضبط 1392 قضية تموينية خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملة أمنية مكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1392 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها؛ 2,57 طن «أسماك فيليه - سلمون» يشتبه في عدم صلاحيتها بحوزة مالك مصنع للاستيراد والتصدير بمحافظة القليوبية.

كما ضبط 97 طنًا «فراولة، جوافة، مانجو خام» معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، 39,5 طن «أرز أبيض، عدس، ونخالة خشنة» معبأة داخل أجولة بدون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية ومجهولة المصدر بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة سوهاج.

وتم ضبط 3 أطنان «تمور» بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسؤول عن محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية، و1,43 طن «ياميش رمضان» بدون مستندات مجهولة المصدر بحوزة المدير المسؤول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

كما ضبط المدير المسؤول مخبز بلدي بمحافظة القليوبية، لاستيلائه على 268,214 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء.

وضبط 13612 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.