إزاي تطلب الدعم الطبي لمريض كورونا معزول في البيت؟

زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة وإلزام البعض بالعزل المنزلي قد يدفع العديد لطلب الدعم، وهو ما أعلنت عنه وزارة الصحة والسكان بالتزامن مع الموجة الثالثة لكوفيد 19.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كيفية طلب الدعم لمرضى فيروس كورونا، وذلك استمرارًا سلسلة الخدمات الإخبارية اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.

ووفقًا لوزاة الصحة والسكان، فإن هناك طريقة للتواصل مع غرفة متابعة مرضى فيروس كورونا في العزل المنزلي، لمساعدة المرضى وأسرهم فيطلب المشورة والدعم الطبي اللازم لتجاوز محنة المرض والخروج منه دون خسائر في الأرواح.

ونشرت وزارة الصحة، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي كيفية وطرق التواصل لطلب الدعم، وذلك يتمّ في البداية من خلالإرسال كلمة «عزل» في رسالة إلى الرقم 1440 لتسجيل البيانات الخاصة بالحالة أو لتسجيل المواطن على قاعدة بيانات حالات الكوروناالمعزولة منزليا.

وحسب الصحة، فإنَّه لابد من استكمال المريض إدخال بياناته حتى تصله رسالة تؤكّد تسجيل البيانات كاملة، ويتثنى له الحصول على الدعماللازم .

وأشارت وزارة الصحة إلى أنَّه في أثناء التسجيل وفي حالة الاختيار من متعدد، يجب إدخال رقم الاختيار الصحيح في رسالة، مضيفة أنَّه في حالة إدخال رقم اختيار خاطي يجب الانتظار لمدة 5 دقائق وإدخال كلمة عزل مرة أخرى ثم إعادة إدخال البيانات.

الصحة تحذر

وكان قد كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن ترقب الوزارة لارتفاع الإصابات الخاصة بفيروس كورونا بعد الفترة من «7 مايو لـ14 مايو» وهي فترة عيد الفطر المبارك والتي من المفترض أن تشهد حركات متعددة من المواطنين وازدحام وهي فترة فيصلية في تحديد أرقام الإصابات، مشيرًا إلى أنَّ المتحكم الرئيسي في إصابات الفيروس أو المنحنى الوبائي بشكل عام هو سلوكيات المواطنين، وأنَّه في حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية متوقع زيادة الإصابات في الفترة من 21 لـ28 مايو وهي ستكون قمة ذروة الإصابات وسيتمّ تسجيل فيها من 1300 حالة لـ1400 حالة بشكل يومي.