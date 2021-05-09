حظك اليوم الأحد 9-5-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجوزاء بشخصية مرحة واجتماعية، كما أنه يميل إلى الاستقلالية المالية، وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك اليوم أن تلعب دورا قياديا في العمل أو مع الأصدقاء ويتبعك الكثيرون.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك طاقة عاطفية وسحرا ويساعدك ذلك على التأثير في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.