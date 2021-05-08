«لو عربيتك فيها مشكلة» بعد الضمان.. الحل في «الجود ويل»

يعاني العديد من مستهلكين السيارات مشاكل عدة من التعامل مع الوكلاء السيارات في خدمة ما بعد البيع أو الفترة بعد ما انتهاء فترة الضمان، خاصة أن تغيير أي قطعة في السيارة بعد انتهاء فترة الضمان تكون مكلفة بشكل كبير خاصة في السيارات الحديثة.

وفي هذا الصدد، قال المهندس محمد الحناوي خبير السيارات، إنَّ سياسة «الجود ويل» هي سياسة النوايا الحسن، وتعمل دائما على تحسين العلاقة بين المستهلك والوكيل، خاصة في فترة ما بعد البيع بعد الفترة التي تستمر لمدة 3 سنوات بعد انتهاء فترة الضمان.

وتعتمد على الفترة خروج العميل من الضمان وتعتمد عل قوة الوكيل مع الشركة الأم السيارة، وتختلف كل شركة عن غيرها من قواعد وسياسة التعامل مع العميل في فترة الخروج من الضمان.

وأضاف أنَّها تساعد العميل المنتظم في السيارات الدورية مع الوكيل وتساعده بعد انتهاء فترة الضمان في دفع نسبة كبيرة من ثمن الصيانة، قد تصل أحياناً إلى نسبة 80% من قيمة الصيانة.

وأشار إلى أنَّ الوكلاء في الوقت الحالي يتنافسون على توفير خدمة قوية في خدمة ما بعد البيع لجذب العديد من العملاء، مضيفاً أنَّ المستهلكين يبحثون بشكل دائم عن الوكيل الذي يوفر لهم الأمان بشكل أكبر.

وتابع أنَّ «الجود ويل» يتحمل مع العميل حتى 50 ألف كيلو إضافية بعد انتهاء الضمان الخاص بـ3 سنوات أو مسافة الـ100 ألف كيلو.

ونوه إلى أهمية اتباع الصيانة الدورية كل 10 آلاف كيلو في التوكيل وبشكل منتظم حتى يتمتع المستهلك بالدعم من الوكيل حال حدوث اعطال بسبب عيوب الصناعة، مضيفًا أنَّ سياسة «الجود ويل» الخاصة بكل شركة، ومدى مرونتها تساعدها زيادة مبيعاتها في السوق وتحدد قوة آدائها في السوق.

وأشار إلى أنَّ العميل بشكل دائم يبحث عن الشركات التي تقدم له خدمة ما بعد البيع وتسهل عليه فرص أكبر في توفير أموال الصيانة، خاصة أنَّ عند تلف أي جزء في السيارات أصبح مكلف.