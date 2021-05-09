حظك اليوم الأحد 9-5-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يختص علم الأبراج بعرض الصفات الإيجابية والسلبية لكل برج من خلال تاريخ ميلاد الشخص، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك على تحقيق تقدم واليوم تشارك من حولك بأفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزل العلاقات يساعدانك أن تبدو مميزا وتعدك بأوقات عاطفية سعيدة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك ذلك بالعناية بصحتك والعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

لا تستسلم للعصبية وعليك أن تنتبه اليوم ولا تعط الثقة إلا لمن يستحقها، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

: القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك اليوم أن تلعب دورا قياديا في العمل أو مع الأصدقاء ويتبعك الكثيرون.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك طاقة عاطفية وسحرا ويساعدك ذلك على التأثير في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ومن المهم أن تتأنى اليوم في ردود أفعالك ولا تعلن عن أفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بألا تفقد أعصابك أمام أي خلاف وعليك أن تقاوم مشاعر الإحباط.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر ما زال اليوم في منزل الحظ ويمدك ذلك بالثبات والقوة ويسمح لك بإدارة المواقف.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزل الأصدقاء يجعلانك أكثر قدرة على التعبير عن مشاعرك وتبدو لبقا في عرض وجهة نظرك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

ما زال القمر في منزل المدخرات ويجعلك ذلك تحسن إدارة الأمور المالية وتخطط جيدا للمستقبل.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يجعلك مبادرا وإيجابيا وتتقدم نحو الطرف الآخر بخطوات واثقة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

يدعوك الفلك أن تهتم بصحتك ولا تهمل أي عارض وانتبه لحقوقك وادرس جيدا قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تدع حساسيتك اليوم تعكّر عليك صفو حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل يدفعك لاعتماد الدقة في كل عمل أو قول تقبل عليه وتبدي نشاطًا وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، تصر اليوم على القيام بواجباتك على أكمل وجه.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تساعدك الحالة الفلكية أن تكسر حالة الملل بخطوات حاسمة، بشرط ألا تغامر وأن تنتبه لخطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ما زال القمر في منزل الحب يعمل لصالحك ويمنحك سحرا وطاقة عاطفية أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. انتبه اليوم كي لا تضع نفسك في موقف يؤخذ ضدك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس ويضع الضغوط على عاتقك وعليك أن تتماسك وأن تتجنب العناد والعصبية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمنحك فرصة لإبراز مواهبك وإثبات نفسك واكتساب عادات جديدة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تساعدك على إثبات وجودك وتشعر بمحبة الأهل والأخوة والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تكون متعقلا في إدارة الأمور المالية والمهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في مربع برجك مما يجعلك تسترجع ذكريات حزينة وعليك أن تقاوم ولا تدع المشاعر السلبية تسيطر عليك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.