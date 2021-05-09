التفاصيل الكاملة لبطاقة بنك مصر للمعاملات الإسلامية «كنانة»

أصدر بنك مصر البطاقة الائتمانية «كنانة»، التي تعمل بصيغة المرابحة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، في إطار سعي البنك للحفاظ على دوره الريادي في طرح الخدمات المتوافقة مع الشريعة، كونه أول بنك وطنى له فروع تقوم بتقديم خدمات الصيرفة الإسلامية من خلال 43 فرعًا إسلاميًا، وتصدر البطاقة من كافة فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية وتستخدم فى عمليات الشراء فقط محليًا ودوليًا.

وتصل فترة السماح لسداد استخدامات البطاقة إلى 55 يومًا، ويمكن سداد أقساط المرابحة الشهرية من خلال كافة فروع بنك مصر أو مكاتبه السياحية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

تفاصيل البطاقات الائتمانية الإسلامية «كنانة»

ـ يصدر بنك مصر بطاقة الائتمان الإسلامية «كنانة» التي يمكن استخدامها لسداد قيمة المشتريات أو الخدمات المباحة شرعاً على تنوعها، عن طريق آلات البيع الالكترونية P.O.S، داخل وخارج الجمهورية.

ـ يمكن استخدام البطاقة في السحب النقدي في حالة الطوارئ بحد أقصى 50% من الحد الائتماني.

ـ تقوم البطاقة على أساس مبدأ المرابحة المشمولة بالوكالة، حيث يقوم البنك بتنفيذ عملية مرابحة بإجمالي قيمة بيان العمليات الصادر لحامل البطاقة «مقسمة على 12 شهرًا»، وذلك في حالة عدم قيام العميل بسداد كامل المديونية المستحقة عليه قبل يوم 27 من نفس شهر صدور بيان العمليات، أما إذا قام حامل البطاقة بسداد كامل المبلغ المستحق الوارد ببيان العمليات فلا يتم تنفيذ عملية المرابحة.

أنواع البطاقات الائتمانية الإسلامية

ـ بطاقات ماستر كارد كلاسيك «كنانة»، تصدر بحد ائتماني 1000 جنيه إلى 150000 جنيه كحد أقصى.

ـ بطاقة ماستر كارد الذهبية «كنانة»، تصدر بحد ائتماني 3000 جنيه إلى 150000 جنيه كحد أقصى.

استخدامات البطاقات الائتمانية الإسلامية

ـ التسوق بالبطاقة لدى كافة المنافذ التجارية بجميع أنحاء العالم «متاجر - مطاعم - فنادق، وغيرها»، باستخدام الرقم السري الخاص بالبطاقة.

ـ السحـب النقدي في حالات الطوارئ بنسبة 50% من الحد الائتماني من جميع آلات الصراف الآلي ATM المنتشرة بجميع أنحاء العالم على مدار 24 ساعة يوميًا، باستخدام الرقم السري الخاص بالبطاقة بحد أقصى 50% من الحد الائتماني.

ـ شراء السلع والخدمات المُباحة شرعاً داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

ـ سداد فواتير التليفون الثابت بموقع الشركة المصرية للاتصالات وسداد فواتير شركة فودافون على شبكة الانترنت بالإضافة إلى العديد من المواقع الأخرى المتعاقدة مع البنك.

التغطية التأمينية

توفر بطاقة بنك مصر الائتمانية الإسلامية «كنانة»، تغطية تأمينية ضد الحوادث تصل قيمتها إلى 5 آلاف جنيه لبطاقة ماستركارد كلاسيك «كنانة»، و20 ألف جنيه لبطاقة ماستركارد ذهبية «كنانة».

شروط الحصول على البطاقة

وجاءت شروط الحصول على البطاقة كالتالي:

- أن يكون عمر المتقدم بطلب إصدار البطاقة لا يقل عن 21 عامًا للبطاقة الأصلية و16 عامًا للبطاقات الإضافية.

ـ أن يحصل المتقدم لإصدار البطاقة على دخل دوري «موظف، صاحب نشاط تجاري أو صناعي، مهن حرة»، أو بضمان أحد الأوعية الادخارية ببنك مصر.

مزايا البطاقة الائتمانية الإسلامية «كنانة»

ـ الحصول على بطاقة تقسيط بنك مصر Premium والتي تمكن حاملها من الشراء لدى العديد من المنافذ التجارية وتقسيط قيمة المشتريات على 10 أشهر بدون عوائد، حيث يتم خصم قيمة القسط الشهري على حساب البطاقة الائتمانية ليتم سداده ضمن استخدامات البطاقة.

ـ الاستعلام عن عمليات البطاقة من خلال الاشتراك بخدمة البنك الفوري المجانية Online Banking المتاحة بموقع البنك على شبكة الانترنتwww.banquemisr.com.

ـ يمكن إصدار بطاقات أضافية وتصدر للشخص الذي يحدده حامل البطاقة الأصلية اعتبارا من سن 16عاما وبحد أقصى «3» بطاقات كلاسيك، «4» بطاقات ذهبية.

ـ إرسال رسائل SMS للعميل عند «إصدار أو تجديد البطاقة / بيان بالحد الأدنى المطلوب سداده شهريًا / استخدام البطاقة في أية عمليات شراء متضمنة الرصيد المتاح بالبطاقة».