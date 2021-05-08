تحرير 298 محضرا لمخالفي ارتداء الكمامات ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.

وناقش المحافظ، التقرير الذي عرضه السكرتير العام اللواء جمال مسعود، وتضمن الإشارة إلى تحرير 298 محضرًا لأفراد لعدم الالتزام بالكمامة خلال ال 24 ساعة الاخيرة، فيما تم غلق بعض المحال التجارية، وذلك لمخالفتها بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.

وأكد المحافظ استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ سريانه «مطلع يناير الماضي»، والغلق الكامل لدور المناسبات، و المتابعة الميدانية، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

كما أكد محافظ بني سويف، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والاستمرار في الحملات اليومية لرؤساء المدن والمراكز على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمحال التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا، خاصة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.

كما أشار إلى متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بكافة أنحاء المحافظة خاصة المناطق الخدمية والتى تشهد فى تلك الأيام تردد أعداد كبيرة من المواطنين وعلى رأسها مكاتب البريد والبنوك والمحلات التجارية والأسواق العامة حفاظاً على المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى تكليفاته للوحدات المحلية باستمرار المتابعة اليومية من خلال فرق متابعة من الوحدة المحلية بالمدينة والقرية، والتواصل بشكل دائم مع غرفة الأزمات بشأن أية مستجدات.