119 مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية في تنفيذ حملات متابعة القرارات الصادرة عن الدولة بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد، وللحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وقال محافظ المنيا، إنه تم تحرير 119 مخالفة للأفراد والمنشآت بجميع مراكز المحافظة، وذلك مساء أمس، خلال المرور على كافة المنشآت الخدمية، ووسائل النقل العام ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ، على التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية، لتكثيف تنظيم الحملات لمتابعة مدي التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء المواطنين الكمامات الواقية والحفاظ على مسافات التباعد ونسب الاستيعاب، والقضاء على أي تجمعات من المواطنين.

كان محافظ المنيا، قد أجرى جولة تفقدية، رافقه فيها نائبه الدكتور محمد أبوزيد، لمتابعة مدي التزام المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، بالتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وشملت الجولة حي غرب المدينة وحي جنوب وكذلك شارع مصر بمنطقة كورنيش النيل وعدد من ميادين المدينة.