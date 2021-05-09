حظك اليوم الأحد 9-5-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

أصحاب برج السرطان رومانسيون لأبعد حد، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ومن المهم أن تتأنى اليوم في ردود أفعالك ولا تعلن عن أفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بألا تفقد أعصابك أمام أي خلاف وعليك أن تقاوم مشاعر الإحباط.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.