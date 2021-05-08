«جوزها مزعلها».. ربة منزل تحاول الانتحار بـ«حبة الغلة» في الدقهلية

أقدمت ربة منزل على التخلص من حياتها في الدقهلية، إثر تناولها قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال «حبة الغلة السامة» بقرية «البوها» التابعة لمركز ميت غمر، في نهار شهر رمضان المبارك، لمرورها بحالة نفسية سيئة، بسبب وجود خلافات عائلية بينها وبين زوجها وإقامتها مع والدتها، ووصلت إلى المستشفى في حالة إعياء شديدة، ومصابة بحالة قيء مستمر، وتمكن الأطباء من إنقاذ حياتها، وإجراء الإسعافات الطبية اللازمة لها.

وأكدت والدتها أن ابنتها تناولت قرص سام لأن «زوجها مزعلها»، ووجود خلافات مع زوجها وأرادت التخلص من حياتها.

وصول الزوجة إلى مستشفى ميت غمر تعاني قيء شديد

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر المركزي، بوصول المدعوة «مريم م. م.»، 19 سنة، ربة منزل، ومقيمة طرف والدتها بقرية «البوها» دائرة المركز، مصابة بحالة إعياء وقيء مستمر إثر تناول مادة سامة.

والدة المصابة: جوزها مزعلها وحالتها النفسية سيئة

انتقل ضباط مركز ميت غمر إلى مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال والدتها المدعوة: «هناء. ا. ال.»،41 سنة، ربة منزل، وعم المصابة «أحمد م. ر.»،41 سنة، سائق، يقيمان بذات القرية، في محضر الشرطة، قررا بقيام المصابة بتناول قرص كيماوي سام يستخدم لحفظ الغلال «حبة الغلة السام» بقصد الانتحار، لمرورها بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات عائلية بينها وبين زوجها، ما أدى إلى حدوث إصابتها، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4168 لسنة 2021 إداري مركز ميت غمر ، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.