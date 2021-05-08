ماذا يحدث عند اكتشاف إصابة مسافر بالسلالة الهندية لكورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن السلالة الهندية من فيروس كورونا سببت مشاكل صحية كبيرة جدا، ورُصدت إصابات بها في بعض دول الشرق الأوسط وإفريقيا، وبالتالي يجب الاحتراز والتزام التدابير الوقائية، مشيرًا إلى أنها منتشرة في نحو 20 دولة على مستوى العالم.

وأضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي يعر ض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الإجراءات الاحترازية الشديدة مهمة جدا للحد من دخول هذه السلالة إلى مصر، لافتًا إلى أنه في حال ثبوت إصابة أي مسافر قادم إلى مصر بها عن طريق رحلات الطيران، فإنه يعود من حيث أتى أو يعزل 14 يوما على الأقل وفقا للإجراءات الصحية التي تعلنها سلطات المطار.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، بأن موافقة منظمة الصحة العالمية، على لقاح «سينوفارم» الصيني تأخرت بعض الوقت، إذ أن المنظمة أجازت بعض اللقاحات الأخرى: «جرى إجازة استخدام هذا اللقاح بصيغة الترخيص المؤقت، وهو ما يعني أنه دخل في منظومة اللقاحات العالمية التي تستخدم في التلقيح ضد فيروس كورونا».

وأردف أن هذا اللقاح أثبت فاعليته في الصين والدول التي استخدم فيها، والتجارب الإكلينيكية والسريرية في مصر كانت إيجابية، وجرت متابعة الأعراض الجانبية في مصر، مشيرًا إلى أن مصر ودولا أخرى تستخدم هذا اللقاح، وحصوله على الرخصة من منظمة الصحة العالمية، يعني أن عدد الدول التي تستخدمه سيزداد، وقد تستخدمه دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن مصر لا توافق على استخدام أي لقاح أو تطعيم إلا عندما يجاز في بلد المنشأ والمؤسسات العالمية.