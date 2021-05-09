الصحة بأسيوط تستعد لاستقبال عيد الفطر بحزمة إجراءات «تعرف عليها»

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، الانهاء من استعدادات استقبال عيد الفطر المبارك، من خلال إتخاذ كافة الإجراءات بمختلف الإدارات الصحية للتسهيل والتيسير علي المواطنين وبخاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وفى سطور توضح «الوطن» إجراءات مديرية الصحة فى عدة نقاط بنحو:

غرفة العمليات فى انعقاد دائم

قال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط إن غرفة عمليات مديرية الصحة تعمل بشكل مستمر، وعلى إتصال دائم بغرف العمليات بالمحافظة والإدارت الصحية والمستشفيات بنطاق المحافظة لرصد أية قصور في الخدمات أو طوارئ محتملة لسرعة التواصل وتوفير البدائل والحلول وتلافي السلبيات، بهدف التيسير على المواطنين.

التأكد من توافر المستلزمات والأدوية بالمستشفيات

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم توجيه مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات برفع حالة الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات الحكومية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية بشكل مناسب، وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض، بحيث تنتظم الخدمة الصحية بكل المراكز والمدن والقرى بشكل جيد، لا سيما وأن المنظومة الصحية تواصل الليل بالنهار في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وتابع: «أنه تم التوجيه بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والطب البيطري والتموين ومباحث التموين وشرطة المرافق والمراكز والمدن والأحياء للرقابة والتفتيش على المحلات والمنشآت التجارية والغذائية خاصة التي تبيع اللحوم والسلع اليومية للمواطنين والتي يرتفع الطلب عليها بهذه المناسبة وذلك للتأكد من صلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة كافة البيانات المدونة على السلع ومنع كافة صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية والتأكد من صلاحيتها للإستخدام من قبل المواطنين».

تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ تطبيق إجراءات الوقاية من كوريا

ولفت إلى تشكيل لجان تضم كافة الجهات المعنية للمرور اليومي بمختلف القرى والمراكز لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة «كورونا».

تزويد سيارات الإسعاف بالأكسجين والمستلزمات

وأكد استعداد مرفق الإسعاف بشكل كامل، من خلال تجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف المزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات، بكافة مدن ومراكز المحافظة، خاصة في ظل خطة الدولة في مجابهة فيروس كورونا، كما تشمل الخطة تأمين الخدمات الإسعافية من خلال رفع درجة الاستعداد، ووضع السيارات في حالة استنفار للتعامل الفوري مع أية حالات طارئة.