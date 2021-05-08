«الأزهري»: علي بن أبي طالب كان أعلم الصحابة بالقضاء والعدل

قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن سيدنا علي بن أبي طالب، شهد له النبي صلّ الله عليه وسلم، بالقضاء بالعدل، وذلك في حديثه الصحيح: «أرحمُ أمَّتي بأمَّتي أبو بَكرٍ وأشدُّهم في دينِ اللَّهُ عمرُ وأصدقُهم حياءً عثمانُ وأقضاهم عليُّ بنُ أبي طالبٍ وأقرؤُهم لِكتابِ اللَّهِ أبيُّ بنُ كعبٍ وأعلمُهم بالحلالِ والحرامِ معاذُ بنُ جبلٍ وأفرضُهم زيدُ بنُ ثابتٍ ألا وإنَّ لِكلِّ أمَّةٍ أمينًا وأمينُ هذِه الأمَّةِ أبو عبيدةَ بنُ الجرَّاحِ الراوي».

وأضاف «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «رجال حول الرسول» الذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني، المذاع على فضائية «DMC»، أنه وكلما فتحنا ملفات التاريخ ونظرنا إلى ما فيه من تفاصيل ظهرت أمامنا الكثير من محاسن وفضل سيدنا علي بن أبي طالب.

وأوضح أن سيدنا عمر بن الخطاب وعندما كان في عهد ولايته للمسلمين بالعديد من المواقف المعقدة التي احتاجت دراية بالأحكام الفقهية، كان علي بن أبي طالب يقدم لعمر الحكم الإسلامي فيها، حتى قال عمر في ذلك «لولا علي لهلك عمر»، كما وينسب إليه بأنه قال أيضا: «أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن».

وأكد أن الإمام أحمد روى في كتاب «فضائل الصحابة»، عن أبي حازم قال: «جاء رجل إلى معاوية فسأله عن مسألة فقال: (سل عنها علياً فهو أعلم فقال: يا أمير المؤمنين جوابك فيها أحبُّ إليَّ من جواب علي، قال: بئس ما قلت لقد كرهت رجلاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزه بالعلم غزَّا، ولقد قال له (أنت منِّي بمنزلة هارون من موسى إلَّا أنَّه لا نبيَّ بعدى)».