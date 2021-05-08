«النجار»: عقوبات مخالفة قرارات مواعيد إغلاق المحال تصل لـ5 آلاف جنيه

كشف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عن قيمة المالية لغرامات مخالفة قرار غلق المحال العامة الصادر من اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، والذي يجبر أصحاب تلك المحال على غلقها من التاسعة مساءا حتى السادسة صباحًا، موضحًا أنها تترواح ما بين 500 جنيه كحد أدنى، وحتى 5 آلاف جنيه كحد أقصى.

ترتيبات مع مديرية أمن القاهرة

وأضاف «النجار»، خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة extra news، أن الحملات المسائية الموسعة التي تقوم بها وزارة الإسكان على المدن الجديدة لمتابعة تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، أسفرت عن نتائج إيجابية حتى الآن، موضحًا أنه فور إصدار تلك القرارت، كان هناك ترتيبات مع مديرية أمن القاهرة لقطاع أكتوبر، وكذلك شرطة التعمير وشرطة المرافق، بالإضافة إلى أمن الجهاز المدني، حتى نستطيع في فرض قرار الإغلاق من التاسعة مساءا حتى السادسة صباحا، على جميع المحلات، للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، عن طريق إجبار أصحاب المحلات بالالتزام بهذا القرار.

وأردف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن هناك نسبة كبيرة من الناس التزمت بتلك القرارت ولم تكن في حاجة إلى أي حملات حتى يتم تطبق القرارت الأخيرة، في حين كان هناك عدة أماكن لم تلتزم بتلك القرارت، وعلى أثره قام جهاز 6 أكتوبر بتحرير محاضر مخالفات لكل من لم يلتزم بقرار الإغلاق.

تحرير محضر شرطي

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أن من لا يلتزم بقرار الإغلاق يتم تحرير محضر شرطي بحقه يذهب إلى النيابة العامة، لافتًا إلى أن كل مخالف لتلك القرارت يُتخذ بحقه إجراءات قانونية سواء كان هذا المخالف صاحب محل داخل مول أو محل منفصل أو حتى ضمن محلات الممشى السياحي، كاشفًا أن قيمة الغرامات حدد وفقًا للائحة القانون، والتي تترواح ما بين 500 جنيه كحد أدنى و5 آلاف جنيه بحد أقصى.