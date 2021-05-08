توقعات بانتعاشة عقارية بعد عيد الفطر تزامنا مع عودة المصريين من الخارج

توقع المهندس مصطفى الجلاد عضو مجلس إدارة اتحاد مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، ارتفاع مبيعات العقارات في مصر خلال الشهر الجاري والمقبل، تزامنا مع عودة المصريين بالخارج، خلال موسم الإجازات الصيفية السنوية، مضيفا، أن دائما ما تحقق الشركات العقارية أعلى نسبة مبيعات خلال الربع الثاني من العام بسبب موسم الصيف.

توقعات بانتعاشة عقارية بعد عيد الفطر وعودة العاملين في الخارج

وأكد الجلاد، إن المطور العقاري أصبح يمتلك من الخبرات ما يمكنه من مواجهة الموجة الثانية من الجائحة، وبالتالي فالشركات أكثر تفاؤلا بعام 2021، خاصة أنه سيشهد بداية الحياة في مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وعدد كبير من المشروعات القومية والعمرانية، كما أن التوسع في حملات التطعيم على مستوى العالم سيكون له أثر على إنعاش الاقتصاد محليا وعالميا.

التمويل العقاري

وقال الجلاد، إن تحسين آلية التمويل العقاري أهم المحفزات المطلوبة لتحقيق طفرة في السوق، بحيث يتم استحداث آليات جديدة تتوافق مع النموذج المصري في التنمية، وتضم تحتها الوحدات تحت الإنشاء، متابعا إن الإفراط الكبير في سنوات التقسيط يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على التدفقات النقدية للمطورين، بل يؤدي بصورة مباشرة إلى تباطؤ دورة رأس المال ويقلل من قدرة الشركات على الإسراع في تنفيذ مشروعاتها والتوسع في إطلاق مشروعات جديدة، بما يؤدي حتمًا إلى تباطؤ معدلات التنمية العمرانية المنشودة، وهذا يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه المطورين والدولة على حد سواء.

الربع الثاني من العام المالي الجديد:

وأضاف الجلاد، أنه مع بداية الربع الثاني ‏سيبدأ التحسن التدريجي لتستعيد السوق جاذبيتها، متوقعا أن يتجاوز إجمالي المبيعات بنهاية 2021 المتحقق خلال العام الماضي.

الجلاد: اهتمام الرئيس بمدن الصعيد والجيل الرابع

وأشاد الجلاد، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالاسراع في مشروعات التنمية بالمدن الجديدة خاصة مدن الصعيد، ومدن الجيل الرابع. ‏ ‏ ‏ ‏