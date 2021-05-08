65 شركة في 13 محافظة.. تفاصيل 4176 وظيفة لجميع المؤهلات

أعلنت وزارة القوى العاملة، عبر موقعها الإلكتروني، عن 4176 فرصة عمل للذكور والإناث منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 جنيه لتصل إلى 10 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، من خلال 65 شركة ومصنع قطاع خاص في 13 محافظة، لشغلها خلال شهر مايو 2021.

وأشارت الوزارة، إلى أنّ التقديم على الوظائف يكون من خلال الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg، «النشرة القومية للتشغيل»، تحت مسمى «برنامج طالبي العمل»، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص، وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف المتاحة في محافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف المتاحة

فرص العمل المتوفرة بالقاهرة

وتتمثل فرص العمل المتوفرة بالقاهرة في 40 مدير مطعم براتب 5500 جنيه، و100 مساعد مدير مطعم براتب 5000 جنيه، و100 مشرف مطعم براتب 6000 جنيه، و300 كول سنتر، و300 عضو فريق، و150 طباخ، و30 خدمة عملاء، و20 كاشير، و10 مراقب كاميرات، و10 فرد أمن، و25 سائق درجة ثانية، و40 شيف حلواني، و160 بائع بقسم بسوبر ماركت، و5 خباز، و5 فني سباكة، و5 فني كهرباء.

وأوضحت الوزارة، أنّ فرص العمل متوفرة في 13 محافظة هي: القاهرة، والإسكندرية، والشرقية، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والمنوفية، والبحيرة، ودمياط، وشمال سيناء، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من أبريل 2021 في النشرة السابقة، وعددها 1213 فرصة عمل.

فرص العمل المتوفرة بالإسكندرية

فرص العمل في الإسكندرية تمثلت في التالي:

أخصائي مشتريات خارجية براتب يصل لـ6000 جنيه، ومدير مخازن براتب يصل لـ8000 جنيه، و25 عامل إنتاج، و110 عامل عادي، و10 فني صيانة، و50 عاملة إنتاج، و30 فني طباعة ملابس، و15 مشرف إنتاج، و2 تمريض، و4 مهندسين إنتاج، ومهندس تخطيط، ومهندس برمجيات براتب يصل لـ10 آلاف جنيه وخبرة لا تقل عن 5 سنوات إلى 10 سنوات، و3 فني تغليف، ومصمم جرافيك، و100 عامل خياطة، 30 مراقب جودة، و5 عمال مقص، و30 عامل تعبئة، و30 متدرب لمدة شهر براتب 1200 جنيه مع توفير مواصلات، و2 فرد أمن، و2 فني ثيرمو فورم، و3 عمال نظافة، و 3 فني طباعة أوفست و2 مساعد.

فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية

تتمثل فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية في 1001 فرد أمن، و50 فني لحام، و50 فني دوكو سيارات، و20 فني خراطة، و20 فني برادة وتجميع، و50 فني تشطيبات «فيبر»، و4 محاسبين براتب 4500 جنيه، و15 مدير منطقة براتب 5000 جنيه، و4 سكرتارية، و50 مشرف أمن، و20 سيدة تفتيش، و12 عامل مخازن، و15 مساعد فني إنتاج، و4 سائق كلارك، و2 مراقب جودة، و3 فني جودة، و4 فني تزييت وصيانة، و2 سائق درجة ثانية، ومسئول HR، و3 فني كهرباء كنترول، و5 فني إنتاج، و5 أخصائي تنمية، و20 أخصائي خدمات مالية.