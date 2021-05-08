«فيصل الإسلامي» يجذب ودائع جديدة بقيمة 3.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2021

أظهرت المؤشرات المالية لبنك فيصل الإسلامى المصرى تسجيل البنك أرباحاً قبل الضرائب بنحو 941 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021، محققاً معدل زيادة نسبته 58.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأشار البنك إلى أن صافى الربح بعد الضرائب بلغ نحو 537.6 مليون جنيه بزيادة 68.6 مليون جنيه عن الفترة المناظرة من العام السابق بنسبة نمو 14.6%، وهو ما يعكس نجاح الإدارة فى تحقيق المستهدفات الاستراتيجية فى مختلف قطاعات الأعمال على الرغم من التحديات الراهنة لجائحة كورونا.

وأكد عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل، أن النتائج المحققة حتى نهاية مارس 2021 تعكس كم ونوعية الخدمات والمنتجات المصرفية التى يتيحها البنك لعملائه وحرصه على تطبيق عناصر التحول الرقمى الذى يساهم فى الارتقاء بمستوى تلك الخدمات والمنتجات. ولفت إلى أن حجم أعمال البنك بنهاية الربع الأول بلغ ما يعادل 120.5 مليار جنيه مُحققاً زيادة عما كان عليه فى نهاية ديسمبر 2020 قيمتها 3.5 مليار جنيه ونسبتها 3%، أما الأموال تحت الإدارة المتمثلة فى جملة ودائع العملاء والأوعية والشهادات الادخارية فقد جاءت فى نهاية مارس بما يعادل 100.1 مليار جنيه بعد أن سجلت خلال 3 شهور زيادة مقدارها 3.3 مليار جنيه ونسبتها 3.4%، حيث تتوزع أرصدة هذا البند على أكثر من 1.8 مليون حساب يديرها البنك لصالح عملائه. وأشار المحافظ إلى حرص البنك على إتاحة التمويل والدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، انطلاقاً من دورها الكبير فى استدامة النمو فى العديد من قطاعات الاقتصاد القوم، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم لإحداث التنمية المطلوبة لتلك القطاعات، مُشيداً فى الوقت نفسه بالمبادرات التى اتخذها البنك المركزى فى هذا الخصوص، التى كان آخرها إعلان محافظ البنك المركزى عن إطلاق مبادرة جديدة بشأن استفادة المخابز البلدية من مبادرة الشركات الصغيرة بسعر عائد 5% لتمويل عملية التحول للغاز الطبيعى، حيث وصلت جملة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك إلى أكثر من 1.2 مليار جنيه خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2021. وذكر أن إجمالى أرصدة التوظيف والاستثمار ارتفعت إلى ما يعادل 109مليارات جنيه مسجلةً نمواً قدره 3.6 مليار جنيه ومعدله 3.4%، كما ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 14.6 مليار جنيه فى نهاية مارس 2021، حيث ساهمت الزيادة فى هذا البند فى دعم القاعدة الرأسمالية وتعزيز قدرة البنك على الالتزام بالمقررات الرقابية. يذكر أن بنك فيصل الإسلامى حقق إيرادات إجمالية خلال الربع الأول من العام الجارى بقيمة 2.563 مليار جنيه مقابل 2.147 مليار خلال ذات الفترة من العام السابق بزيادة قيمتها 416 مليون جنيه ومعدلها 19.4%، فيما بلغت أرصدة العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية نحو 1.210 مليار جنيه مقابل 1.236 مليار.

ونوه «أبوموسى» بإيلاء البنك أهمية خاصة لملف الشمول المالى والتحول الرقمى من خلال توفير عدد من المنتجات الرقمية ودعم وتحفيز استخدام الوسائل المختلفة للدفع الإلكترونى بما يتماشى مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى، خاصة فى ظل الأزمة الصحية الراهنة.

وأشار إلى أن البنك شارك فى فعاليات اليوم العالمى للمرأة فى شهر مارس 2021 من خلال تقديم عدد من العروض الحصرية للسيدات كإعفائهن من مصاريف فتح الحساب ومن شروط الحد الأدنى ومصاريف إصدار كارت فيزا إلكترون، إلى جانب إمكانية اشتراكهن فى مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية مجاناً لمساعدتهن فى إدارة شئونهن المالية. وأضاف: «حرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء، قام البنك بتقديم عدد من المنتجات الإلكترونية أبرزها إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة بالبنك «فيصل كاش» والتى تتيح إمكانية دفع الفواتير المختلفة والشراء عن طريق التليفون المحمول وتحويل الأموال والسحب النقدى عبر منافذ «فورى» فضلاً عن خدمة الإنترنت البنكى التى تعد من أهم وأفضل الخدمات والمنتجات التى يقدمها مصرفنا والتى أسهمت فى إنجاز جانب كبير من تعاملات العملاء خلال أزمة كورونا، خصوصاً بعد تطوير تلك الخدمة وإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التى يمكن للعملاء الحصول عليها من خلالها ليبلغ عدد العملاء المسجلين بتلك الخدمة نحو 71 ألف عميل، كما يقدم البنك خدمة الموبايل البنكى».