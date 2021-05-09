ضبط 40 شيشة وتحرير محاضر غلق لمحال فى حملة أمنية بالإسماعيلية

تمكنت حملة أمنية لمتابعة الإجراءات الاحترازية وقرار مجلس الوزراء بشأن غلق المقاهي والمحال التجارية في تمام التاسعة مساءاً، من ضبط 40 شيشة فى أحد المقاهى الشهيرة في محافظة الإسماعيلية.

وقاد العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية حملة مكبرة بمشاركة المهندس إبراهيم مطر، نائب رئيس الحي والعقيد صلاح حافظ مدير شرطة المرافق حيث استهدفت الحملة عدد من المقاهي والمحال.

وحررت الشرطة 3 محاضر للمخالفين ومحضر بيئة للمقهي المخالف، كما تحفظت علي 40 شيشة و 38 كرسي و 5 طاولات وأنوبتي بوتاجاز في أحد الأماكن المخالفة.

وقال العميد وائل حمزة، إن الحملة تأتي ضمن توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمواجهه تفشي فيروس كورونا.

ومن جانبه أكد اللواء مجدي العناني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، أن الحملات مستمرة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الإحترازية مع التصدي الكامل للمخالفين وتحرير محاضر بحقهم.

وأضاف: أن الحملات تمكنت في حي ثان من تحرير 8 محاضر وإنذارين غلق لعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق وتحرير 12 محضرا والتحفظ علي 62 كرسي و5 طاولات و15 شيشة بحي ثالث و تحرير 9 محاضر بمركز ومدينة القصاصين وتحرير 5 محاضر بمركز ومدينة القنطرة غرب.

وتابع: «أن الحملات مستمرة يومياً صباحاً ومساءاً لمتابعة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وتطبيق التعليمات التي أقرها مجلس الوزاراء لمنع انتشار فيروس كورونا».

وأوضح العناني: «أن قرار الاستثناء يخص فقط المطاعم والكافتريات الكائنة بالمنشٱت الفندقية وكذلك محال البقالة التموينين ومحال الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والصيدليات والسوبر ماركت وماكينات تموين المركبات بالوقود ومراكز الصيانه بمحطات الوقود وأسواق الجملة المرخصة».