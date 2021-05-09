فوز «صادق خان» بمنصب رئاسة بلدية العاصمة البريطانية لولاية ثانية

فاز رئيس «بلدية لندن» العمّالي صادق خان، الذي أصبح في 2016 أول مسلم يترأّس بلدية عاصمة غربية في الفوز بولاية ثانية في الانتخابات، التي جرت الخميس الماضي ونشرت نتائجها، أمس السبت، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأظهرت النتائج الرسمية، أن خان البالغ من العمر «50 عاماً»، حصل على 1.2 مليون صوت في حين حصل منافسه المحافظ شون بايلي المتحدر من أصول جامايكية على 977,601 صوتا.

وكانت استطلاعات الرأي توقّعت فوز خان الذي وُلد لمهاجرين باكستانيين ونشأ في مسكن اجتماعي، لكن بفارق أكبر.