الإفتاء تعرض بثا مباشرا لشروق شمس 27 رمضان كتب: محمد عزالدين 05:46 ص | الأحد 09 مايو 2021 شروق الشمس عرضت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لشروق شمس 27 رمضان، المرجح أن تكون هي ليلة القدر. اقرأ المزيد: علامات ليلة القدر الصحيحة وفضلها.. «إشارة في شروق الشمس تميزها» «خير من ألف شهر».. علامات ليلة القدر: أبرزها شروق الشمس بدون شعاع قبل شروق وغروب الشمس.. سماء مصر على موعد مع ظاهرتين فلكيتين منها "شروق الشمس 16 مرة يوميا".. 4 حقائق مثيرة عن محطات الفضاء بالصور| خالد سليم يشارك في العرض المسرحي الكويتي "شروق الشمس" بدءًا من اليوم.. "الفلك": رؤية شهب إيتا بعد شروق الشمس لثلاثة أيام صورة "شروق الشمس في الغردقة" تحصد المركز الأول في معرض دبي السياحي شروق الشمس ليلة 27 رمضان ليلة القدر الإفتاء