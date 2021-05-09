مستشار الرئيس: تطعيم مليون شخص في مصر ولم نسجل أي أعراض خطيرة

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن في الغالبية الساحقة من الحالات التي جرى تحصينها بلقاح كورونا، بأي نوع لقاح موجود في مصر، لم تسجل أي أعراض خطيرة أو شديدة أو غير متوقعة.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه ينشر عالميًا عن وجود بعض الأثار المحتملة لبعض أنواع اللقاحات، لافتًا إلى أنه على هذه الأساس، يجري صرف استمارة عند التطعيم، تسجل البيانات فيها، وتشهد متابعة للحالة ويحصل على رقم تليفون للطوارئ بحيث إذا سجلت أي أعراض جانبية أو غير متوقعة يتم الإبلاغ للتدخل.

وتابع: «تابعنا بعض الحالات وفيه ناس بيجي لهم ألم مكان الحقن وشوية احمرار وبيجي لهم اعراض بتشابه أعراض البرد زي شوية تكسير في الجسم وارتفاع درجة الحرارة وكل ده متوقع واحنا عارفين من زمان وده بيحصل في الطعوم الدورية».

وأشار تاج الدين إلى أن عدد من تلقوا اللقاح في مصر تجاوز مليون شخص «الحمد لله لم نسجل أي أعراض خطيرة أو تداعيات كبيرة لهم»، مشددًا على أهمية متابعة من تلقوا اللقاح.

وأوضح تاج الدين أن معظم المواطنين يسجلوا ألكترونيا للحصول على اللقاح، لافتًا أن من لا يمكنهم التسجيل إلكترونيا يمكنهم الذهاب لأحد مراكز التطعيم التابعة لوزارة الصحة المعلن عنها ويتم تسجيلهم هناك ومنحهم مواعيد التطعيم، مشيرًا إلى أن مراكز التطعيم تحتوي على أطباء للاستفسار حول موانع التطعيم، مشيدًا بمراكز التطعيم، معتبرًا أنها شيء مشرف وحضاري، وتحتوي على أماكن لراحة المواطنين والتطعيم.