حملات مكثفة لضبط المخالفين لإجراءات منع تفشي كورونا بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بنطاق المحافظة باستمرار الحملات على مدار اليوم، للتأكد من التزام المحال والمقاهي وغلق الحدائق والمتنزهات لمنع تجمعات المواطنين، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية فوراً حيالها، لافتًا إلى متابعته الشخصية لتقارير العمل بالشارع والشكاوى الواردة في هذا الشأن.

حملات لمواجهى المحال المخالفه ببولاق الدكرور

وشنت أجهزة حى بولاق الدكرور حملة مكبرة شملت شوارع همفرس وعشرة وترعة زنين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حيث تم مصادرة 45 قلب شيشة و142 كرسى و25 طاولة و12 لوح طاولة وشمسيتين وميزان لمجزر فراخ وميزان لمحل خضر وكمبورسر لإحدى الورش و 7 استاند شبك وشاشتين و3 أنابيب بوتاجاز، إضافة إلى تحفظ قوات الأمن المرافقة على 30 فردًا من أصحاب المحال والمقاهى لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشارت المحافظة، في بيان، إلى غلق محلين بنطاق مدينة الحوامدية الأول للملابس بشارع جمال عبدالناصر والثانى لأدوات ومستحضرات التجميل بشارع سعد زغلول لمخالفة مواعيد الإغلاق، وذلك خلال حملة مكبرة قامت بها أجهزة المدينة بالتنسيق مع قوات الأمن.

تحرير محاضر للمخالفين بالبدرشين

وفي نطاق مركز ومدينة البدرشين تم تحرير 6 محاضر غلق، و5 محاضر لعدم ارتداء الكمامة، وغلق وتشميع مقهيين، ومصادرة 13 شيشة ورفع 42 حالة إشغال طريق.

وقامت القوات الأمنية المرافقة لأجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر بالتحفظ على 7 أفراد من ملاك المحال والمقاهي المخالفة، وتحرير 5 محاضر غلق و11 محضرًا لعدم إرتداء كمامة و5 محاضر إشغالات.

تحرير محاضر لعدم ارتداء كمامات بالدقي

وتمكن حي الدقي من غلق وتشميع محلين بشارعي التحرير والدقي، وتحرير 6 محاضر لعدم ارتداء الكمامة، ورفع عدد من حالات الإشغالات بنطاق خط سير الحملة.

وفي حي الهرم شُنت حملة استهدفت مناطق الشيشيني وكعابيش منشأه البكاري وكفر غطاطي، ما أسفر عن غلق عدد من المقاهي المخالفه لقرار الغلق بشوارع الترابيع والمنشيه ونزلة العاصي والمريوطية فيصل، وتم خلالها رفع كافه الإشغالات ومصادرة جميع «الشيش»، إضافة إلى تحرير محاضر للمخالفين الإضافة إلي أنه تمكنت الحملة من غلق مصنع ملابس ومخزن ألوميتال بشارع كعبيش فرع 4 ورفع كافه محتوياته وإيداعها بمخازن الحي وتم إتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيال المخالفين .