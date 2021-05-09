«شعبة الأسماك» تحذر من 8 أصناف سامة تباع في السويس والإسكندرية ودمياط

حذرت شعبة الأسماك بالغرف التجارية، المواطنين من شراء 8 أنواع من الأسماك خلال فترة عيد الفطر، حيث تباع حاليا في الأسواق الشعبية البعيدة عن أعين الرقابة، في الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وخليج السويس والعقبة.

إقبال ملحوظ على الأسماك مع قرب انتهاء رمضان

وتشهد الأيام الأخيرة من شهر رمضان ومع اقتراب عيد الفطر، إقبال كبير على شراء الأسماك بكافة أنواعها، حيث يقبل المواطنون على طهي الأسماك في المنزل كبديل للمطاعم، بعد قرار إغلاق المحال في الساعة التاسعة مساءً.

ضارة بحياة المواطنين

وقال عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك، إن وزارة التموين تقوم بعمل تفتيش ورقابة على الأسواق، كما تقوم بنشر تعليمات والتأكيد على القرار الوازري بمنع الاتجار أو الحيازة أو تداول ‏8‏ أنواع من الأسماك، لاحتواء بعض أجزائها على سموم تضر بصحة وحياة المواطنين، وهي أسماك الصخرية والعقرب والقط والبالون أو الفهقة ودجاجة البحر والبقرة أو الرقيطة والبلامة والقراض أو الأرنب، موضحا أن أسواق الجملة خالية تماما من هذه الأنواع، ولكنها تنتشر في الأسواق الشعبية البعيدة عن الرقابة.

وأشار نائب رئيس الشعبة في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الأنواع تباع حاليا في الأسواق الشعبية في الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وخليج السويس والعقبة.

وأوضح أن النوع الأول وهي السمكة الصخرية توجد في البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة، وهي شبيهة إلى حد كبير بالصخور، ويوجد السم بها في الزعانف الظهرية والحوضية، أما النوع الثاني فهي سمكة العقرب وتتواجد بالمنطقة الغربية بالبحر المتوسط ما بين الإسكندرية والسلوم، كما توجد أيضا بالبحر الأحمر وخليج السويس والعقبة وفي المناطق الصخرية العشبية أو المرجانية، ويتواجد السم بها تحت الأشواك مباشرة بواسطة غدة سمية تحت الجلد.

وأضاف، أن النوع الثالث سمكة القط تتواجد بالمنطقة الساحلية بالبحر المتوسط، ويوجد السم بها قرب الزعنفة الصدرية، والرابع وهي سمكة البالون فتتواجد بكثرة في المناطق الساحلية بالبحر الأحمر، وهي سمكة خطيرة تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر وتصبح كالبالون ويتواجد السم بها في الجلد أيضا.

وتابع نائب رئيس شعبة الأسماك خلال تصريحاته لـ«الوطن»، أن السمكة السادسة هي دجاجة البحر، وهذا النوع لديه أسماء متعددة منها السمكة المخططة والسمكة الأسد والسمكة النارية أو الفراشة والسمكة الريشة وتوجد في البحر الأحمر وخليج السويس، وهي مشهورة بألوانها المتعددة، ويوجد السم بها أسفل كل شوكة على ظهرها.

وسمكة البقرة أو الرقيطة وتوجد في البحر المتوسط، وتباع بالأسواق العامة بالإسكندرية ودمياط ويوجد السم في ذيلها، كما تنتشر أيضا سمكة البلامة في البحر المتوسط وتباع بأسواق الإسكندرية، ويوجد السم بها أسفل كل شوكة على ظهرها، والنوع الأخير هي سمكة القراض أو الأرنب وتوجد في البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس، وتوجد السموم بها في الكبد والأمعاء والجلد والخياشيم.

عقوبة عدم الالتزام بقرارات التموين

وحذر نائب رئيس الشعبة، من شراء الأسماك القلبية أو الجزل، وشراء الأسماك المتعارف عليها ومن تجار موثوق بهم، ودعا التجار إلى الالتزام بقرار وزارة التموين حتى لا يطبق عليه عقوبة المادة رقم 3 من القانون رقم 48 لسنة1941 والتي تنص على الحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه.

وأوضح أن إجمالي ما تم إنتاجه من الأسماك في مصر بلغ حوالي 2 مليون طن، وأن قطاع السمك تأثر بنسبة كبيرة جداً بالإجراءات الاقتصادية المصاحبة لفيروس كورونا، وذلك مقارنة بالقطاعات الغذائية الأخرى، فضلا عن شهر رمضان الذي شهد تراجعا كبير في المبيعات.

ويشهد سوق السمك استقرارا في الأسعار، نتيجة لطرح الإنتاج ووفرة المعروض من المزارع السمكية، خاصة في الأنواع الشعبية مثل البلطي والقراميط والبوري باعتبارها الأكثر تداولاً.

أسعار السمك اليوم الأحد

يباع البلطي بسعر يتراوح بين 23 جنيها للكيلو و25 جنيها، والفيليه البلطي المجمد يباع بين 30 و100 جنيه للكيلو، أما أسعار قشر البياض بين 90 و100 جنيه للكيلو، والقراميط بين 10 و20 جنيها للكيلو، والسبيط يباع بأسعار تتراوح ما بين 110 و140 جنيها للكيلو.