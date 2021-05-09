تحرير 411 مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالقليوبية

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة في الساعات الأولى من صباح اليوم، شملت المرور على مدينة بنها وحي غرب شبرا الخيمة، في إطار جولاته الدائمة والمستمرة بأنحاء المحافظة لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومدى التزام المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات وتنفيذ حملات متابعة القرارات الصادرة من الدولة في هذا الشأن لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

شارك في الجولة نائبي المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد في تنفيذ الحملات، ومتابعة القرارات الصادرة عن الدولة بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

حصيلة مخالفات عدم ارتداء الكمامة للأفراد بالقليوبية

وأشار المحافظ إلى تحرير 377 مخالفة للأفراد والمنشآت بجميع مدن وأحياء المحافظة، وذلك مساء أمس السبت والساعات الأولي من صباح اليوم خلال المرور على كافة المنشآت الخدمية، ووسائل النقل العام ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، كما تم ضبط 192 شيشة وغلق 34 مقهى وتحرير 34 محضرًا لمخالفة مواعيد الغلق.

حصيلة محاضر مخالفات قرارات الغلق في 3 أيام

وأضاف المحافظ أن الحملات أسفرت على مدار الأيام الثلاثة الماضية عن ضبط 724 شيشة، وتحرير 750 محضرًا لعدم ارتداء كمامة، و160 محضرًا لمخالفة لقرارات الغلق، إضافة إلى غلق 87 مقهى اعتبارًا من يوم الخميس الماضي.

وفي هذا السياق، يصبح إجمالي ما تم ضبطه خلال الحملات المستمرة في كافة مجالس المدن والأحياء، اعتبارًا من الخميس 22 أبريل الماضي وحتي أمس السبت، 5597 شيشة، فضلًا عن تحرير 3453 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة، و302 محضر لمخالفه قرارات الغلق وغلق 433 مقهى مخالفة.