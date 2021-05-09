«المصرية اليابانية» الثانية محليا في تصنيف «تايمز البريطاني» للجامعات

أعلن الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن حصاد الجامعة المركز 85 عالميا والثاني محليا على مستوى الجامعات المصرية المشاركة في تصنيف تايمز البريطاني في تأثير الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الهدف السابع، الذي يتضمن توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة.

وأوضحت الدكتور منى جمال الدين إبراهيم، عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء، أنّ لجنة التنمية المستدامة في الجامعة أعدت ملف التنمية المستدامه الخاص بالجامعة لعام 2021 والذي يضم 10 من إجمالي 17 من أهداف التنمية المستدامة، التي تسعى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لتحقيقها.

وسجلت الجامعة المصرية اليابانية موقعا متميزا في 4 أهداف في «الهدف رقم 6: المياه النظيفة والنظافة الصحية» و«الهدف رقم 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف»، و«الهدف رقم 13: العمل المناخي»، و«الهدف رقم 7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة»، والذي حصلت فيه الجامعة على المركز رقم 85 على مستوى العالم والمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، كما حصلت الجامعة على ترتيب 401-600 عالميا بين 1115 جامعة مشاركة على مستوى العالم.

الجوهري: قبول 58 طالبا من 11 دولة أفريقية بمنح الجامعة المصرية اليابانية في 2021

وأعلن الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، قبول 58 طالبا من 11 دولة أفريقية هذا العام، وحصولهم على منح بالدراسات العليا والتي خصصتها الجامعة للطلاب الأفارقة بعد اجتيازهم الاختبارات والمقابلات الشخصية للحصول على تلك المنح.

وأوضح الدكتور الجوهري، أنّ الجامعة خصصت 150 منحة للأشقاء في أفريقيا بهدف إعداد الكوادر الأفريقية وصقل خبراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي، لدعم التنمية في أفريقيا، وتمول المنح من قبل حكومتي مصر واليابان، حيث تتكفل الأولى بمصاريف الإعاشة والإقامة داخل مصر، والثانية بالمصاريف الدراسية، ويبلغ إجمالي عدد هذه المنح 150 توزع على 3 سنوات بواقع 50 منحة للطلاب من الدول الأفريقية المختلفة سنويًا ولمدة 3 سنوات متتابعة، لدعم التنمية في القارة السمراء.