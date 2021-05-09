ضبط 40 كيلو حشيش و17 بانجو في حملات أمنية خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 182 قطعة سلاح ناري بحوزة 148 متهما، وتنفيذ 80810 أحكام قضائية متنوعة بإجمالي 6291 محكوما عليهم، وضبط 205 قضايا مخدرات بإجمالي 210 متهمين، وضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 39٫997 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 16٫728 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 5٫764 كيلو جرام، كمية من مخدر شابو وزنت 2٫685 كيلو جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,570 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 237 جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 473 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 40 جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 400 جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 30 جرام، و4737 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، جرى ضبط 45 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، جرى ضبط 25 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة جرى ضبط 240 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية جرى ضبط 22096 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين جرى فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.