ضبط 165 طربة حشيش بحوزة 3 أشخاص في سوهاج

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن سوهاج قيام (3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة سوهاج) بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة طما مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات جرى استهدافهم وضبطهم، وعثر بحوزتهم على (165 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20,400 كيلو جرام، ميزان حساس، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، سيارة ربع نقل)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة البيع ، والهواتف للإتصال بعملائهم ، والسيارة لسهوله التنقل.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، أنّ عاطل سبق اتهامه في قضية سلاح أبيض مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر، يتاجر في المواد المخدرة متخذا من دائرة مركز شرطة ناصر مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه بمسكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الاستروكس، عدد من الأقراص المخدرة، 4 فرد محلي، مبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

كما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، أنّ أحد العناصر الإجرامية، سبق اتهامه في 13 قضية شروع في قتل وسلاح، مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت، بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة مركز أرمنت مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وضبطه، وبحوزته (فرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار وكمية من مخدر البانجو)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية.