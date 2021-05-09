بأسعار أقل 30%.. افتتاح 3 منافذ لبيع مستلزمات عيد الفطر بدمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط اليوم الأحد، يرافقها عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، المعرض المُقام بالمدرسة الثانوية الميكانيكية، والذى تضمن ما تنتجه المدارس الفنية من كحك وبسكويت وغيرها من مستلزمات العيد ومنتجات الألبان، وفقاً لأعلى معايير الجودة، لطرحها بأسعار مخفضة للمواطنين تتناسب مع كافة الفئات بقيمة أقل 30٪ عن أسعار السوق.

وأشادت المحافظ بما تم تحقيقه فى هذا المجال الذى يعمل على الاستفادة من امكانيات المدارس الفنية وتفعيل دورها فى خدمة المجتمع وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار مناسبة، منوهة إلى افتتاح 3 منافذ بفارسكور ودمياط ودمياط الجديدة، وكذلك افتتاح ثلاث منافذ أخرى خلال الفترة الحالية، كما وجهت التحية للطلاب المشاركين بالمبادرة متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق.

وكانت المحافظ، وجهت بتخصيص خطوط الإنتاج بمدارس التعليم الفني لإنتاج مستلزمات العيد من كحك وبسكويت وخلافه عالي الجودة بأسعار مخفضة للمواطنين.

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وأكد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أنه قد تم توفير خطوط إنتاج كحك العيد وباقي المستلزمات في أغلب المدارس الزراعية والمدرسة الفندقية ومدارس التعليم المزدوج، وذلك لتلبية احتياجات المجتمع بأسعار مخفضة تناسب كافة الفئات تماشيًا مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة مع جودة عالية.

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وأضاف وكيل الوزارة أنه بجانب ذلك وجهت المحافظ بتوفير احتياجات المجتمع وتفعيل دور المدارس الزراعية، من خلال توفير الدواجن واللحوم الحمراء والعصائر الطازجة والمربى وعسل النحل، وكذلك عمل مستلزمات العيد بالحجز والعمل على الإنتاج اليومي، مضيفًا أنه سيقوم خط الإنتاج خلال شهر رمضان بإنتاج مخبوزات وفطائر وبيتزا وعصائر ومربات بأنواعها.

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