«ضحايا لقمة العيش».. القصة الكاملة لغرق 5 عمال في ترعة بالإسكندرية 

حالة من الحزن خيمت على مدينة الإسكندرية، منذ أمس، بعدما لقي 5 عمال مصرعهم إثر انقلاب تروسيكل في ترعة مشروع ناصر بمنطقة العامرية غربًا، حيث كان يستقله 12 عاملًا متجهين إلى عملهم، وبينما انتشلت قوات الإنقاذ 4 جثث غابت الجثة الأخيرة داخل المياه حتى الآن.

قصة سقوط تروسيكل في ترعة ناصر بالإسكندرية

البداية كانت بتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، ظهر أمس السبت، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد غرق تروسيكل في ترعة بالعامرية.

وانتقل ضباط قسم شرطة العامرية ثان وقوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

أسباب سقوط تروسيكل في ترعة ناصر بالإسكندرية

وتبين من الفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق التروسيكل الذي كان يقل عمال باليومية، ما أدى إلى سقوطه فى ترعة مشروع ناصر بمنطقة محطة أربعة بالعامرية.

وقال مصدر أمني لـ«الوطن»، إن التروسيكل كان يحمل نحو 12 عاملًا، جرى إنقاذ 7 منهم وفقد 5 آخرين.

12 غواصًا يبحثون عن الجثة الخامسة

وقال إيهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير»، إن 12 غواصًا متطوعًا من فريق غواصين الخير برفقة الإنقاذ النهري، قاموا باستئناف البحث عن الجثة الخامسة من ضحايا غرق تروسيكل في ترعة ناصر بالإسكندرية، اليوم الأحد، بعدما توقف البحث عنها ليلة أمس نظراً لصعوبة البحث ليلا.

الضحية الخامسة غائبة في مياه ترعة ناصر

وأضاف «المالحي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجميع كان يأمل أن تظهر الجثة الخامسة والأخيرة على سطح المياه، حيث أنهم كانوا يتواصلون مع الأهالي بشكل دوري على أمل العثور عليها وانضمامها إلى الجثث الأربع التي انتشلت صباح أمس، إلا أنه لم يحدث حتى الآن.

صغر حجم الترعة ساعد على انتشال جثث ضحايا غرق تروسيكل بالإسكندرية

وأوضح أن صغر عمق وحجم ترعة مشروع ناصر، ساعد على انتشال جثث 4 ضحايا غرق التروسيكل، بشكل سريع، حيث أن العمق الترعة لا يزيد عن 4 أمتار بل ويصل إلى مترين في بعض المناطق، وعرضها 30 مترًا، مشيراً إلى أن هذا الأمر سهل عملية انتشال الجثث بسهولة على عكس ما حدث منذ عدة أشهر في بحيرة مريوط.

ولفت إلى أن الإنقاذ النهرى بالإسكندرية وغواصين الخير وصلوا سريعاً لإنقاذ غرق حادث سقوط تروسيكل في ترعة مشروع ناصر غرب الإسكندرية، وذلك من أجل البحث عن باقى الجثامين، بينما تم صنع شبكة على بعد 2 كيلو متر لتضييق عملية البحث.