«خاتم فضة السبب».. القصة الكاملة لقتل «بيثة» على يد صديقه بعين شمس

اقتسما الطعام والشراب بحكم صداقتهما وجيرتهما إلى أن دخل الشيطان ووسوس في أذن أحدهما لقتل الآخر بسبب خلاف على خاتم فضة «استلفه أحدهم» ورفض رده، فحدثت مشادة كلامية بينهما وتطورت إلى مشاجرة على أثرها قتل أحدهم.

بداية الواقعة كانت بورود إشارة لمستشفي الدمرداش تفيد بدخول المجني عليه «محمد. ط» وشهرته بيثة، يعاني من أثار طعنة بالصدر من الجهة اليسرى من إدعاء مشاجرة بحارة سعد الدين الخشاب المتفرع من العشرين دائرة قسم شرطة عين شمس، وبالانتقال لمكان الحادث وجمع المعلومات تبين وجود خلافات بين المتهم «محمد. ك. أ» 25 عاما، وشهرته «يونا» والمجني عليه، وذلك لقيام المتهم بـ«سلف» خاتم فضة ورفض إعادته إليه، وعلى أثر ذلك حدثت العديد من المشادات بينهما، ويوم الحادث تطورت المشادات إلى مشاجرة وأحضر المجني عليه سكينا في يده ودخل العقار محل سكن المتهم.

لم يستطع المتهم سوى الدفاع عن نفسه بعدما أصابه المجني عليه في أذنه، وعلى إثرها أمسك المتهم بآله حادة «أذمة حديدية» تصادف تواجدها بمكان الحادث وقام بضرب المجني عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته.

وبعد انتهاء المشاجرة ونقل الأهالي للمجني عليه إلى المستشفى، توجه المتهم إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضد المجني عليه وأنه لم يكن على علم بوفاته إثر المشاجرة.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر أنه تشاجر مع المجني عليه لوجود خلافات سابقة بينهما، حيث قام بإستلاف خاتم فضة من المجني عليه.

وأرشد المتهم عن الآلة الحادة المستخدمة في الجريمة وهي عبارة عن أزمة حديدية، وأرشد أيضا عن السلاح الخاص بالمجني عليه حيث أنه كان يحتفظ به عقب سقوطه من يد المجني عليه.

كما أرشد أيضا عن الملابس التي كان يرتديها أثناء حدوث المشاجرة، وتم التحفظ على المتهم وتحرير المحضر رقم 4030 لسنة 2020 إداري القسم ضد المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية التي حملت رقم 18765 لسنة 2020 جنايات عين شمس.

وبدورها أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية والتي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي لبنة وعضوية المستشارين يسري ذكري والسعيد محمود وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء الدين فرج.