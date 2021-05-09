الإعدام والسجن لمتهمين قتلا سيدة لسرقة مصوغاتها بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها المنعقدة، منذ قليل، بمقر المحكمة بمدينة الزقازيق بإعدام متهم شنقًا بإجماع الآراء، ومعاقبة متهم آخر بالسجن لمدة 15 سنة، بتهمة قتل سيدة لسرقة مصوغاتها الذهبية بقرية أكراش التابعة لمركز ديرب نجم، وذلك بعد إحالة أوراق المتهم الأول للمفتي والتأكيد على أن حكم إعدامه لا يختلف مع الشرع نظير الجريمة التي ارتكبها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين وأحمد سمير سليم، وسكرتارية فيلبس صبحي.

قتل السيدة لسرقة مصوغاتها

تعود أحداث القضية رقم 2351 لسنة 2019، جنايات مركز شرطة ديرب نجم، والمقيدة برقم 302 لسنة 2019 كلي شمال الزقازيق، إلى تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بتلقي مركز شرطة ديرب نجم بلاغًا بالعثور على «زبيدة.ط.أ. ح»، ربة منزل جثة هامدة داخل منزلها بقرية شوبك إكراش التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين سرقة المصوغات الذهبية للمجني عليها، وأن هدف الواقعة السرقة.

القبض على المتهمين

وتم تشكيل فريق بحث، وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «محمد.ف.ا»، 18 عامًا، عامل، و«محمد.ع.م. م » 22 سنة عامل، مقيمان بقرية شوبك إكراش، حيث تسللا إلى منزل السيدة لسرقة مصوغاتها الذهبية مستغلين استغراقها في النوم، وأثناء استيقاظها ومحاولتها مقاومتهما قام أحد المتهمين بتقييد ساقها بينما كتم الآخر انفاسها حتى توفيت ولاذا بالفرار.

إعدام متهم وسجن آخر 15 عامًا

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين، واعترفا بارتكاب الواقعة، وتم إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة متهم بالإعدام شنقًا وسجن الآخر 15 عامًا.