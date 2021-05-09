«التعليم» تكرم المدرس المصاب في واقعة «طالبتي الكاتر» بالمعادي

كرم الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني، في مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، والدكتورة إيمان عبدالله، مدير إدارة المعادي التعليمية، وائل سيد، بطل مدرسة السيدة رقية التجارية بنات؛ لتعرضة للإصابة في أثناء محاولتة فض الاشتباك بين طالبتان مقيدتين بنظام العمال في المدرسة، الأمر الذي أدى إلى خضوعه لإجراء عملية جراحية له.

وقال الدكتور خالد عبده، إن التعليم الفني فخور بأبنائه، وجميع العاملين بالتعليم الفني بالقطاع والوزارة متضامنين تماما مع معلم مدرسة السيدة رقية، مؤكدا أن الروح المصرية الأصيلة تظهر في هذه المواقف.

وأضاف «عبده» في بيان له، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني أعطوا تعليماتهم بضرورة الاهتمام بالمدرس المصاب وتكريمه وتوفير كل سبل العلاج والراحة الممكنة له؛ لكي يكون قدوة ونموذج لغيره من المعلمين.

وأوضح مدير التعليم الفني، أن نقيب المعلمين وخلف الزناتي، رئيس اتحاد المعلمين العرب، سيكرمان المدرس المصاب في النقابة العامة تقديرا لما قام به وتشجيع الجميع على الدفاع عن مدارسهم.

من جانبه، أكد المعلم المصاب وائل سيد، أنه أدى دوره وواجبه، ولو تكرار الحادث مرة أخرى سيفعل ما فعله؛ لأن طالبات المدرسة أمانة في عنق الجميع.

وولفتت الدكتورة إيمان عبدالله، في بيان، أن المدرس المصاب أدى دوره على أكمل وجه هو وزملاؤه، وحافظوا على طالبات المدرسة، موضحة أن الإدارة نفذت سلسلة من الإجراءات الرادعة ومعاقبة المخطئين حتى لا يتكرر ما حدث.

وترجع الواقعة إلى تشاجر طالبتين عقب أداء الامتحان، وأحدثت إحداهما جروحا بالغة بالأخرى، وفصلا من المدرسة، وأقيل المدير، وكشف خالد عبده في تصرحات سابقة لـ«الوطن»، أنه فتح تحقيقا عاجلا في الواقعة، للوقوف على أسبابها.