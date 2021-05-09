مديرة شركة اللقاحات المصرية: نستهدف تصنيع 40 مليون جرعة خلال سنة

قالت الدكتورة هبة والي، مدير الشركة المصرية لإنتاج اللقاحات فاكسيرا، إن مصر تستهدف تصنيع 40 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال السنة الأولى، وستصنع مصر بنهاية يونيو الجاري 2 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا وسيتم استخدامه عقب التقييم من قبل هيئة الدواء.

وأضافت «والي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «extra news» وتقدمه الإعلامية الشابة سارة حازم، أن مصر ستكون قادرة عن إنتاج نحو 4 ملايين جرعة في النصف الثاني من العام الجاري في ظل تنوع اللقاحات من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي في الدولة.

وأشار مدير الشركة المصرية لإنتاج اللقاحات فاكسيرا، إلى أن لقاحات سينوفارم معتمدة بحسب منظمة الصحة العالمية وسينوفارك سيتم تسجيله الفترة المقبلة وهو الذي ستعمل مصر على إنتاجه الفترة المقبلة.

وظهر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في مدينة ووهان الصينية بسبب سوق اللحوم الحية، وأصبح وباءً عالمي في مقاطعة هوبي وسط دولة الصين وأصبح وباء عالمي في مارس 2020، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية في مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية التي احتلت المركز الأول من حيث أعداد الإصابات والوفيات.

وسجلت روسيا لقاح سبوتنك في أغسطس 2020 لتصبح أول دولة تقدم على هذه الخطوة ثم جاءت بعد الولايات المتحدة ثم الصين ثم المملكة المتحدة في محاولة للتصدي للوباء الذي أثر على اقتصاد الدول ورفع معدلات البطالة والعجز في الميزانية.