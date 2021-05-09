إقبال ملحوظ على شراء «الشبكة».. و«الصاغة»: الأسعار مناسبة

بالرغم من ارتفاع الأسعار، إلا أن مبيعات المشغولات سجلت نموا في الطلب عليها، مدعومة باقتراب عيد الفطر وموسم حفلات الخطوبة والزواج.

وقال واصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن أسواق الذهب شهدت أخيرا، معدلات نمو في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية في الأسواق، مدعومة باقتراب موسم عيد الفطر، وتفضيل عدد كبير من المتعاملين لشراء الشبكة وخاتم الخطوبة خلال وقت مبكر من شهر رمضان.

وتابع بأنه بالرغم من ارتفاع الأسعار إلا أن أسعار الذهب مازالت عند حدود سعرية مناسبة ومحفزة للشراء، مقارنة بالأسعار المرتفعة بداية العام الجاري.

وقال نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن اقتراب عيد الفطر، ساهم في شراء الشبكة مبكرا خصوصا مع تخوف البعض من أن تسجل الأسعار زيادات أكبر خلال الفترة المقبلة.

ولفت نجيب، إلى أن معظم المبيعات تركزت في الأحجام الصغيرة والطقم الخفيفة من عيار 18 الأكثر إقبالا، فيما أشار إلى أن عيار 21 الأقل إقبالا، وبين أن إغلاق المحال الساعة التاسعة أثر بشكل كبير على مبيعات محال الذهب.

وبين أن عدد كبير من المحلات طرحت شغل العيد في النصف الثاني من شهر رمضان استعدادا لموسم العيد، لافتا إلى أن حجم إنتاج مصر من المشغولات الذهبية نحو 30 طن سنويا.

وتنشر «الوطن» أسعار أعيرة الذهب قبيل شهر ساعات من عمل البورصات العالمية، حيث سجل عيار 24 سعر 922 جنيها، فيما سجل عيار 21 نحو 807 جنيها، وعيار 18 692 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 6.461 جنيه، وسجلت أسعار أوقية الذهب 28,705 جنيه.