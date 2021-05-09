توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حار نهارا لطيف معتدل ليلا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة، في الفترة من يوم غدِ الإثنين الموافق 10 مايو الحالي، حتى يوم الأربعاء الموافق 12 من نفس الشهر.

ويتوقع الخبراء أن يسود طقس الإثنين نهارا حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقي الانحاء ليلا.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد مع فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أما يوم الثلاثاء يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرة، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ويكون هناك فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأخيرًا طقس الأربعاء يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 10 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 11 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 12 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.