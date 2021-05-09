8 نصائح لسلامة الرُكب والمفاصل من الدكتور محمد المخزنجي

مع انتشار حالات زيادة الوزن بين مختلف الفئات العمرية، والعزوف عن الحركة، تتكرر الشكوى بين كثير من الناس عن آلام المفاصل والركب تحديدا وخاصة كبار السن، فكيف يمكن أن يقي الفرد نفسه من الإصابة بأوجاع المفاصل والركب تحديدا لكي لا يصل إلى هذه الحالة؟

الدكتور والكاتب محمد المخزنجي يوجه عبر كتابه «مداواة بلا أدوية» الصادر عن دار الشروق، مجموعة من النصائح لتجنب هذه الآلم في 8 خطوات لسلامة الركب والمفاصل وهي:

1-خفف عبء وزنك:

التخلص من بضعة أرطال من وزنك، التي تساوي بضعة كيلو جرامات أقل، إذ لابد أن تكون على رأس قائمة أولوياتك الصحية، فبموجب دراسات الميكانيكا الحيوية التي باشرها الدكتور دويت كوني، مستشار جمعية الهاب المفاصل بأطلنطا، ثبت أن كل رطل زائد من وزن الجسم يشكل 8: 10 أمثاله ثقلا على مفاصل الركبتين والرسغين والحوض، ومن ثم فإن التخلص من 5 أرطال (2 كيلوجرام) من الوزن الزائد يعتبر تخفيفا لضغط كبير على المفاصل وبالتالي تقلل كثيرا من الألم الذي يسببه هذا الضغط.

2- نظف مفاصلك وغذها:

جرب المشي، فإضافة إلى فائدة تقليل الوزن، يقوم المشي حرفيا بتنظيف وتغذية مفاصل القدمين والركبتين والحوض، فالغضاريف ليس لها امتداد دموي خاص، ومن ثم تعتمد على ميكانيكية حركة المشي لتخرج ما بها من «عوادم» بالعصر. وبين الخطوة والخطوة تسترخي الغضاريف كإسفنجة فتمتص مغذيات جديدة من السائل المحيط بها في محفظة المفصل.

3- ابنِ عضلاتك:

بناء العضلات يمنع آلام المفاصل لأن العضلات القوية تحمي المفاصل، فهي تمتص الصدمات الموجهة إلى المفاصل أثناء الحركة أو الحمل، كما أنها تدعم ثبات هذه المفاصل.

4- وسع حدودك:

أي حرك مفاصلك اتبلغ مداها الطبيعي من الانبساط والانطواء، فتبعد عنها التيبس المسبب للألم، وهنا يحسن الحصول على هذه التمارين عبر متختص بالعلاج الطبيعي أو مدرب لتمارين «تاي شي» الصينية أو «اليوجا» الهندية.

5- لاطم الماء برفق:

يقول «روجرسيزور» 78 عاما، الذي جرب فوائد العلاج بالماء، وصار خبيرا فيه: «العلاج بالماء هو تدليك سائل للمفاصل المتألمة» في هذا العلاج تدفئ المياه إلى درجة 80 فهرنهيت، وهي قريبة من الدفء الذي يشعر الإنسان فيه بأن عضلاته تسترخي، عندئذ قم بتمارين تليين العضلات وتقويتها.

6- اكسب أصدقاء جدد:

والمقصود هو أصدقاء مما يسمى في أمريكا (جمعيات من يمكنه المساعدة)، حيث يتصادق الإنسان مع آخرين عانوا مما يعانيه.

7- ليساعد عقلك جسدك:

مارس كل ما يتضمن الاسترخاء العميق كاليوجا والتأمل، فالاسترخاء العميق يساعد على تخفيف الآلام المزمنة، لأن له تأثيرا مباشرا لإرخاء العضلات المشدودة التي تضاعف آلام المصابين بالتهاب المفاصل.

8- احم مفاصلك:

وأفضل ما يمكن أن تحمي به مفاصلك التي تتحمل أثقال جسدك، كالركبيتين والقدمين والحوض، هو أن ترتدي أحذية رياضية أو طبية جيدة التوسيد تمتص الصدمات.