«الكاوتش انفجر».. مصرع وإصابة شابين في حادث بالإسماعيلية

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر بإصابات بالغة، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي.

تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من المقدم مصطفى سلامة رئيس مباحث القصاصين، يفيد مصرع «طه محمود 29 سنة»، وإصابة شاب آخر بإصابات بالغة.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، نقلت المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وتحفظت الشرطة على جثمان المتوفى بمشرحة مستشفى القصاصين المركزي، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وقالت مصادر طبية إن الشاب المصاب في حالة خطيرة، وإنه مصاب بإصابات بالغة في الجسم، اختلفت ما بين كسور وارتجاج في المخ ونزيف داخلي.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان ومعاينته، وانتداب لجنة من المرور لمعاينة السيارة لمعرفة سبب الحادث.

وبحسب المعاينة الأولية للسيارة فإن انفجار في إطار السيارة، تسبب في اصطدامها بالجدار الخرساني الفاصل بين الطريق.

وتعرضت السيارة للانقلاب على الطريق والاصطدام بالجدار الخرساني في الجهة الأخرى للطريق.

ولقت سيدة مصرعها، أمس السبت، إثر اصطدام سيارة بها قرب مفارق أبوصوير على طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي.

وأمرت النيابة العامة بدفن جثمان السيدة بعد فحص الطبيب الشرعي لها، مساء أمس، كما أمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه صباح أمس السبت.

وأصيب شخصين آخرين جراء انقلاب دراجة نارية، بمحور أم كلثوم قرب مدخل طريق البلاجات السياحي في الإسماعيلية، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس.