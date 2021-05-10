«التعليم» تعلن مواعيد بث حصص 3 إعدادي على مدرستنا اليوم

كشفت قناة مدرستنا التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد شرح الحصص التعليمية لطلاب الصفوف الإعدادية، اليوم الإثنين، موضحة أن تردد البث 12303 أفقي، مؤكدة أن الدروس تبدأ من الساعة 11:00 صباحاً، وأنه سيتم عرض شرح المقررات الدراسية لطلاب الصف الثالث الإعدادي، من الساعة 5:00 إلى الساعة 10:00 مساءًا.

وأضافت القناة في منشور لها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي بـ«فيس بوك»: أنه سيتم بث مراجعة على مادة اللغة الإنجليزية، وأنه في حالة عدم متابعة شرح الحصص على القناة التعليمية، يمكن متابعتها على قناة المدرسة عبر «يوتيوب».

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية مركزية على مستوى كل مديرية، خلال شهر يونيو المقبل، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، موضحة أنه سيتم عقد الامتحانات ورقياً في لجان مراقبة جيداً.

وتابعت: أنه تم التأكيد على جميع المديريات بوضع جدول الامتحانات، وأنه سيتم التنسيق مع جميع مديريات التربية والتعليم للوقوف على أبرز الاستعدادات لعقد الامتحانات، لافته إلى أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 في شهر يوليو المقبل، إلكترونياً بنظام الأسئلة الجديد.

وفي سياق منفصل، قال محمد عبدالتواب، مدير عام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة القاهرة، إنه سيتم تكثيف الاستعدادات لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2021، موضحاً أنه تم الانتهاء وضع أسئلة الامتحانات، وأنه تم التأكيد على جميع الموجهين بضرورة الإلتزام بمواصفات الامتحانات وفق الكتب الدورية التي أعلنت عنها الوزارة.

وأضاف «عبدالتواب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المديرية كثفت من جهودها خلال الفترة الماضية لانتهاء امتحانات شهر أبريل 2021 دون أي معوقات حيث لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا خلال فترة عقد الامتحانات.