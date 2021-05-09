ترتيب الشركات الأكثر مبيعا للشاحنات خلال الشهور الأولى لعام 2021

سجل معدل مبيعات مركبات الشاحنات ارتفاعًا ملحوظا خلال الربع الأول للعام الجارى 2021 بنسبة وصلت إلى 39.2%، وإجمالي مبيعات وصل إلى 12362 مركبة داخل السوق المحلية المصرية، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال فترة الربع الأول من العام الماضي 2020 حيث سجلت 8879 مركبة؛ وخلال السطور التالية نرصد العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للشاحنات خلال الشهور (يناير وفبراير ومارس) من العام الجاري؛ وذلك حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

- احتلت العلامة التجارية «شيفروليه» الترتيب الأول بالقائمة بارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 8890 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الربع الأول من العام المنصرم 2020 حيث سجلت عدد 7100 مركبة.

- جاءت العلامة التجارية «نيسان» في الترتيب الثاني بارتفاع في معدل المبيعات بعدد 1347 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الربع الأول من العام 2020 حيث سجلت عدد 832 مركبة.

- في الترتيب الثالث جاءت العلامة التجارية «تويوتا» بارتفاع بسيط في معدل مبيعاتها بعدد 627 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال الربع الأول من العام الماضي 2020 حيث سجلت عدد 548 مركبة.

- في الترتيب الرابع جاءت العلامة التجارية «سوزوكي» بارتفاع ملحوظ في معدل المبيعات حيث سجلت عدد 538 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال الربع الأول من العام 2020 حيث سجلت عدد 25 مركبة.

- في الترتيب السادس جاءت العلامة التجارية «مرسيدس» بارتفاع كبير في معدل المبيعات بعدد 446 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 117 مركبة.

- في الترتيب السابع جاءت العلامة التجارية «ميتسوبيشي» بارتفاع في معدل المبيعات بعدد 235 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 105 مركبة.

-في الترتيب الثامن جاءت العلامة التجارية «فيات» بارتفاع في معدل المبيعات بعدد 215 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020 حيث سجلت عدد 72 مركبة.