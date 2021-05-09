أزهري: الصحابة تعلموا نحو أكثر من 20 لغة والنبي شجعهم على العلم

قال الدكتور السيد عرفه، عضو مركز الأزهر العالمي للفتاوى الإلكترونية، إن أول كلمة نزلت في القرآن الكريم هي «اقرأ» وهذا أكبر رد على من يتهم الإسلام بأنه دين رجعية وتخلف، لافتا إلى أن النبي محمد دعى الصحابة إلى التعلم والتخصص وحثهم على تعلم لغات أجنبية فقد تعلم الصحابة نحو أكثر من 20 لغة.

وأضاف «عرفه» في تصريحات لفضائية «extra news»، أن مصر بها الأزهر الشريف الذي يعد قبلة العلم والعلماء وقد حبى الله مصر به ليكون مكانا يدافع عن الدين الإسلامي، بحيث أنه مؤسسة تخدم الدين الوسط ولا تدعم التطرف أو التشدد ولا تكفر أي طائفة، لافتا إلى أن الأزهر يسعى دائما لنشر العلم لتقليل فرص التطرف أمام الشباب.

وأوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتاوى الإلكترونية أن تفسير الدين يجب أن يكون عن طريق أشخاص دارسين وهذا ما يعمل عليه الأزهر، حيث يتحدث العلماء لعامة الناس ليعرفوهم عن الإسلام بشكل أعمق وقريب من حياتهم اليومية.

وألمح أن النبي محمد دخل عليه صحابي يسمى الأقرع ووجد أن النبي يقبل الحسن والحسين، وقال هذا الصحابي أنه لم يقبل عشرة من أولاده، فغضب النبي بسبب هذا الأمر وقال له إن من لا يرحم لا يُرحم وطالب بنشر السلام والاهتمام برعاية الأطفال لأنهم قادة المستقبل، وكان النبي يقوم لابنته فاطمة عندما تحضر إلى المجلس وهي صغيرة فيقبلها ويقعدها بجانبه حتى يضرب مثال للأمة في ضرورة رعاية النشئ بشكل صحيح.