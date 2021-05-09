موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021 للموظفين بالدولة

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021 بداية من يوم 23 مايو الحالي ولمدة 5 أيام لتنتهي من الصرف في يوم 28 من الشهر ذاته.

صرف مرتبات العاملين بـ20 وزارة يوم 23 مايو

وبحسب بيان سابق لوزارة المالية، قسمت الوزارة موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021 للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بحيث يبدأ العاملون بـ20 وزارة، وهم: الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشؤون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول، صرف مرتبات الشهر المذكور يوم 23 مايو.

ووفقا للبيان أهابت الوزارة بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة، وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

صرف مرتبات عمال 7 وزارات يوم 24 مايو

وحددت الوزارة وفقا للبيان موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021 للعاملين بـ20 وزارة وهيئة يوم الاثنين 24 مايو، وهم وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، بالإضافة إلى دواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات.

وأخيرا حددت الوزارة موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021 للعمال بـ13 وزارة وهيئة يوم الثلاثاء 25 مايو، وهم: التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، إلى جانب مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات.

كما أتاحت وزارة المالية يومي 26 و27 مايو للجهات الحكومية التي لم تتمكن من بدء صرف مرتبات شهر مايو للعاملين بها في الأيام الثلاثة الأساسية لصرف المرتبات.