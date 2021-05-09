«مشروعات النواب» تشكل لجنة تقصي حقائق بشأن «التنمية الصناعية»

وافقت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، على تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على الوضع المتردي في هيئة التنمية الصناعية والتوقف الكامل لمصلحة المواطنين منذ تولي محمد الزلاط في أغسطس 2020.

وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، إنه سيتم عقد اجتماع بعد إجازة عيد الفطر بحضور وزيرة الصناعة، لافتا إلى أنه إيماء للقانون الجديد ولائحته التنفيذية فإن 85% من المشروعات تدخل في إطار تخصص اللجنة وليس لجنة الصناعة.

وطالب «مرعي»، خلال اجتماع اللجنة اليوم، مسؤولي هيئة التنمية الصناعية، بضرورة إعداد بيان بعدد الوحدات الصناعية التي تم تسليمها ومساحتها والعاملين بها، وكذلك الأراضي الصناعية وعدد المستفيدين بها وعدد الوحدات الشاغلة بالفعل والمواقع المستقبلية في الخطة المقبلة وعدد التراخيص التي أصدرتها اللجنة وأنشطتها والمستفيدين بها منذ تولي رئيس الهيئة الحالي محمد الزلاط في أغسطس 2020 وعدد المشروعات والتراخيص التي أصدرت منذ إنشائها وحتى فترة رئيس الهيئة الحالي.

وهاجم النائب محمد مرعي، هيئة التنمية الصناعية قائلاً: مجمع المصانع في المحلة 615 وحدة، حتى الآن الوحدات الصناعية التي تم تسليمها حسب كلام مسؤول هئية التنمية الصناعية 117 فهذا شيء لا يعقل وهناك 13 مجمعا صناعيا نريد معرفة ما تم تسليمه ويعمل الآن فالواقع شيء وتصريحات مسؤولي الهيئة شيء آخر ولا يتماشى مع سياسة الدولة في إحلال الواردات.