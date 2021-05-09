لجان للتفتيش على خزانات الأكسجين بمستشفيات عزل دمياط

قام اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، رئيس اللجنة المشكلة، للمرور على المستشفيات التي يوجد بها خزانات الأكسجين، وعضوية مدير مديرية الصحة، ومديري إدارتي المتابعة والتفتيش المالي والإداري والبيئة بديوان عام المحافظة، وعدد من مديري الإدارات المعنية بمديريتي الصحة والقوى العاملة.

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حيث قامت اللجنة بالمرور على مستشفيات كفر البطيخ المركزي وكفرسعد المركزي، وميت أبو غالب المركزي، الزرقا المركزي، السرو المركزي والروضة المركزي، للتأكد من سلامة خزانات الأكسجين بتلك المستشفيات وشبكة الغازات الطبية، ومخزن أسطوانات الأكسجين وتقييم الوضع الحالي، لهذه المنظومة بما يضمن كفائتها وعملها، وفقًا للمستوى المطلوب، وكذلك الاطمئنان على الإجراءات الخاصة بتأمينها.

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والتأكيد على العمل طبقًا لخطة محددة خاصة في ظل تلك الظروف الاستثنائية لمجابهة أزمة فيروس كورونا، و جاهزية المستشفيات والتأكد من توافر المستلزمات اللازمة بكل مستشفى لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى المترددين عليها.

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يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ووفقًا للقرار الذي أصدرته بتشكيل لجنة للمرور على المستشفيات التي يوجد بها خزانات أكسجين طبي للتأكد من سلامتها.

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