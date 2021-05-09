عرضها الاختيار 2.. حكاية إحباط هجوم إرهابي على كمين بشمال سيناء «صور»
كتب:
هيثم البرعى
11:03 م | الأحد 09 مايو 2021
جثة أحد العناصر الإرهابية
عرضت الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل الاختيار 2، لحظات الهجوم الإرهابي على كمين الميدان بالعريش، الذي وقع يوم السبت 25 أغسطس 2018، وأسفر عن استشهاد 3 مجندين وإصابة ضابط برتبة ملازم أول يُدعى محمود الشماع، ومقتل 4 عناصر تكفيرية من المهاجمين، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما شُيعت جثامين الشهداء في جنازات عسكرية من مسقط رأسهم.
أسلحة ثقيلة:
وتمكنت قوة الكمين من إحباط هجوم على كمين «الميدان 2» بالطريق الساحلي لمدينة العريش، وصفت 4 تكفيريين، وأصابت 2 آخرين، ما اضطر العناصر الإرهابية للانسحاب من المكان بعد تكبدهم خسائر فادحة، وعُثر مع الإرهابيين على 4 أسلحة آلية و30 خزنة آلية، وقنابل يدوية، وآر بي جي، و3 أحزمة ناسفة، وكاميرا، وجهاز موتورلا، و10 عبوات ناسفة.
ملاحقة العناصر الإرهابية:
وتمكنت قوات الأمن من ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في المحاولة الفاشلة لاقتحام الكمين، وتمكنت من القبض على عدد منهم، وضبط أسلحة وأحزمة ناسفة بحوزتهم.