رمضان على أبواب الرحيل.. هل يدرك المرء في 3 أيام ما فاته طوال الشهر؟

3 أيام فقط تبقت على وداع شهر رمضان المبارك، وانتهاء أيامه الفضيلة ولياليه التي يرحم فيها الله عباده في أولها، ويغفر لهم في أوسطها، ويعتق رقابهم من النار في آخرها، ولم يتبق سوى 3 ليالي، يسعى فيها كل مقصر أن ينال ما فاته من الشهر الكريم، ويجتهد فيها كل عابد لينال ثوابها العظيم.

«هل هناك فرصة أن يحصل المرء فضل رمضان فيما تبقى من أيام؟»، سؤال يداعب ذهن كل مقصر لم يعط أيام رمضان حقها في العبادة والصلاة والقيام والقرآن، ويحاول أن يدرك ما فاته خلال الأيام الثلاثة المتبقية؛ لأنها ليالي يعتق فيها الله رقاب العباد من النيران.

أزهري: الله يعطي عبادة فرصة كل يوم.. ورب ليلة تغفر للمرء ذنوبه

للإجابة على السؤال السابق، قال الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن التعبد في أيام رمضان له فضل كبير عند الله وثوابه عظيم للمرء، وعليه أن لا يترك يومًا إلا وقد بذل ما في وسعه للتقرب إلى المولى عز وجل فيه.

وأضاف «النجار» لـ«الوطن»، أن الـ3 أيام المتبقية هي فرصة لا تزال قائمة لمن قصر في حق نفسه طوال أيام رمضان؛ إذ أن «ما لا يدرك كله لا يدرك جله»، أي أن الشيء الذي لا يستطيع المرء أن يحصله بأكلمه، لا يجب عليه أن يترك فضله كله.

وأشار العالم الأزهري، إلى أن العبرة في الطاعة ليست بالبدايات ولكن بالنهايات، ولعل الله عز وجل أن يقبل من يتعبد في تلك الأيام الـ3 المتبقية، وأن يغفر له؛ لأنه يقول: (إنما الأعمال بالخوايتم).

وأوضح الشيخ عبدالعزيز النجار، أن الله إذا رأى من العبد خيرا واجتهاد وإخلاص وإيمان واحتساب، حتى لو لليلة واحدة، فلعله يغفر له بتلك الليلة، دون عن غيرها.

وشدد «النجار» على أنه يجب على كل مقصر أن يجتهد في كل أفعال الخير فيما تبقى من شهر الصوم، مستدلا بقول الله عز وجل: (وما تفلعوه من خير يعمله الله)، مؤكدا أنه على الإنسان قراءة القرآن والتسبيح وإيتاء الزكاة إذا كان أهل لها، وقيام الليل في الليالي المتبقية، وأن يتاجر فيها مع ربه، ويكون رأس ماله الطاعة.